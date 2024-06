BRAK SLAVNE GLUMICE NA KLIMAVIM NOGAMA: Nekad su imali titulu najskladnijeg para, a dok čekaju godišnjicu, šuška se da se razvode

Slavna glumica, Džulija Roberts, i njen suprug, Danijel Morder, proslavljaju sutra godišnjicu braka. Tokom 22. godine zajedničkog života dobili su troje dece, prvo blizance Fina i Hejzel, koji sada imaju 20. godina, a onda i dečaka Henrija, koji sada ima 17. godina.

Iako se zverski trude da svoju privatnost sakriju od javnosti, uspeli su da zavrede titulu jednog od najstabilnijih, holivudskih, bračnih parova. Ali, nažalost, u poslednje vreme se po medijima šuška da im više ne cvetaju ruže kao nekada.

Kako je navedeno na portalu "Ona zna", nekolicina Džulijinih prijatelja kaže da se ona potpuno prilagođava Danijelovim zahtevima i pitaju se do kada će to da trpi. Ovu špekulaciju potkrepljuje i informacija da su prodali jednu od njihovih kuća, ali su zadržali vilu u Malibuu, što je, kako je navedeno, bila ideja njenog supruga Danijela.

"Iako nikada nisu bili u centru pažnje javnosti, vešto su se krili, mislim da su sada odlučili da se totalno povuku," rekao je prijatelj para.

Prema rečima njihovog prijatelja, Džulija je u jednom momentu poželela da se presele u San Francisko što je dovelo do raskola između nje i Danijela. Uprkos tome ona je, 2020. godine, kupila raskošnu vilu od velike istorijske vrednosti, želeći da se tamo presele. Ali, iako je u istu uložila 8.3 miliona dolara, njen odabranik je rekao ne.

foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Nama je poznato da bi Džulija volela da se eksponira malo više, ali Danijel uopšte nije u tom fazonu. I ja i njeni drugi prijatelji delimo mišljenje, a to je da mu se previše prilagođava i titra njegovim potrebama. Nisam siguran da će to na kraju da se završi dobro," otkrio je Izvor blizak paru i dodao da oni samo naizgled izgledaju srećno.

"Veliko je pitanje šta se krije iza njenog osmeha. Oni su jedan od onih parova koji imaju ozbiljne uspone i padove, ali su se dogovorili da im porodica i deca uvek budu priorit naspram posla," naglasio je Izvor.

Ali, uzevši u obzir da su im najstarija deca već na fakultetu, i da će i najmlađi uskoro da stasa za te vode, postavlja se pitanje je da li će i sada uspeti da ostanu tako složni ili će na površinu da isplivaju sve frustracije godinama potisnute.

Podsetimo, Džulija Roberts i njen suprug i režiser, Danijel Morder, upoznali su se, 2000. godine, na snimanju filma "Meksikanac", na kom je Danijel radio kao snimatelj. On je, u to vreme, bio oženjen drugom, ali se razveo ubzo nakon što mu je Džulija zapala za oko. U bračne vode su ušli dve godine kasnije, tačnije, 4. juna 2002. godine, a sada nam preostaje da vidimo da li će i sutra, kao što to radi godinama unazad, objaviti njihovu zajedničku fotografiju na Instagramu.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

00:36 Među prisutnima je bila glumica Anica Dobra