"BILA SAM STUDENTKINJA A ON..." Jelena pre udaje za Novaka živela u studentskom domu, izgledala drugačije a OVAKO JE POČELA LJUBAV

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nas je navikao na svoje uspehe na terenu, postao je odavno heroj nacije, ali i svoje porodice. Njegova supruga Jelena mu je najveća podrška.

Gotovo uvek je na tribinama gde bodri svog izabranika, a često se može videti u pratnji njegovih roditelja Srđana i Dijane, ali i naslednika Stefana i Tare.

Imali su 17 godina

Par se upoznao 2005. godine preko zajedničkih prijatelja, pre nego je Đoković počeo da osvaja srca publike širom planete, svojim izvanrednim sposobnostima na terenu.

- Na prvi pogled osvojila me osmehom. Naravno, izgled uvek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini srećnim - rekao je ranije Novak.

Teniser ju je prvi put predstavio javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine. Često je obilazila Monte Karlo u kojem danas porodica Đoković živi.

Od samog početka njihove veze, za mladu Jelenu Ristić interesovao se ceo svet. Ona se tada nije često pojavljivala na tribinama da bodri svog izabranika i često se šuškalo da je njihova ljubav na testu zbog toga, a ona je imala dobar razlog.

Teška vremena

Ona je tada kao stipendista studirala ekonomiju na italijanskom fakultetu "Bokoni" u Milanu.

Živela je u studentskom domu, sa nekoliko cimerki. Zbog obaveza na fakultetu, ali i skupih avionskih karata i karata za turnire, Jelena u to vreme nije mogla često da prati Novaka na turnirima, ali je sve mečeve gledala preko televizijskih ekrana.

- Naša viđanja bila su naučna fantastika. Bila sam studentkinja koja je finansijski jedva otišla da studira u inostranstvo, a on je bio teniser koji isto tako nije imao novca da finansira skup put. Avioni su za nas bili svemirske letelice, nismo to mogli da priuštimo - prisetila se svojevremeno Jelena Đoković.

Kako bi skupila novac, Jelena je čak radila u kladionici, ali i kao promoterka raznih brendova i događaja, sve kako bi rasteretila roditelje od finansiranja njenog studiranja u Milanu, ali i da zaradi džeparac.

- Tri godine od početka naše veze došli smo do prekretnice. Odlučili smo se za zajednički život. No u Monaku je bilo teško pronaći posao. Sve je 'zatvoreno', ali ja sam se igrom slučaja zaposlila u jednoj naftnoj kompaniji - prisetila se Jelena.

Drugačija, a ista..

Trenutno društvenim mrežama kruže njene fotografije iz tog perioda, na kojima se vidi da se Jelena nije mnogo promenila. Ostala je ista, a opet drugačija. I danas pleni iskrenim osmehom i pogledom, a promenila je i frizuru.

Čime se bavi Jelena?

Ipak, Jelena nije samo supruga najboljeg svih vremena, već i uspešna poslovna žena koja se trudi da sva svoja znanja prenese na druge, ali i da pomogne najmlađima.

Jelena je globalna direktorka i suosnivačica fondacije "Novak Đoković" koja se bavi ranim razvojem dece i predškolskim obrazovanjem u Srbiji.

- Kada sam dobila decu poželela sam da im budem najbolji učitelj pa sam sebe dovela do toga da učim kao luda na temu roditeljstva i psihologije odrastanja, razvoja mozga, razvoja emocija. Između ostalog kroz tu moju strast sam s našim timom u Novak Đoković Fondaciji razvila programe baš za roditelje poput mene koji žele naučiti više, koji žele naučiti od nekog ko ima više iskustva, ali da ne budu savršeni - rekla je Jelena jednom prilikom.

