AKO NE ŽELIŠ DECU, LJUDI TE SAŽALJEVAJU: Pevačica otvoreno o majčinstvu i pritisku javnosti "IMAM 31 GODINU, OSEĆAM SE KAO DA..."

Planetarno popularna pevačica Majli Sajrus, koja je svetsku slavu stekla kao zvezda Diznijevog serijala o Hani Montani, osvojila je srca publike svojim glasovnim sposobnostima.

Pevačica je nakon raskida sa dugogodišnjim partnerom prošle godine izdala jedan od svojih najvećih hitova "Flowers" za koji je nagrađena Gremijem.

Trenutno ne želi decu

foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Majli je nedavno u potpuno otvorenom i iskrenom intervjuu za "W Magazine" otkrila zbog čega trenutno ne želi da se ostvari kao majka.

- Sada imam 31 godinu i još uvek ne znam da li želim decu ili ne. Osećam se kao da su moji fanovi na neki način moja deca.

Glumica se govoreći na ovu temu pozvala i na sudbinu svoje kume, kultne zvezde kantri muzike - Doli Parton (78).

- Čula sam da je i Doli to rekla, jer nije imala dece.

Dosledna stavovima

foto: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Ovo nije iznenađujuće, budući da je muzička zvezda pre pret godina za "Elle" govorila na ovu temu, gde je takođe rekla da ne želi da se ostvari kao majka još uvek, jer je ovaj svet previše agresivan.

- Od nas se očekuje da održavamo planetu naseljenom. A kada to nije deo našeg plana ili naše svrhe, ima toliko prosuđivanja i besa da pokušavaju da donesu i promene zakone kako bi to nametnuli nama - čak i ako smo zatrudnele u nasilnoj situaciji. Ako ne želiš decu, ljudi te sažaljevaju, kao da si hladna, bezdušna osoba koja nije sposobna da voli… Zašto smo naučeni da ljubav znači staviti sebe na drugo, a one koje voliš na prvo mesto - rekla je tada.

Pritisak slave

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Podsećamo, Majli je u svet šoubiznisa ušla kao dete, a nakon prekida saradnje sa Diznijem imala je nervni slom, te drastično promenila svoje ponašanje, te počela da puni novinske stupce svojim ispadima.

- Ljudi me često pitaju za moj savet mladim glumcima. Ja im jednostavno kažem nemojte to uraditi, pre svega jer smatram da deca moraju da uživaju u svom detinjstvu – rekla je ranije Majli.

(Kurir.rs/I.M.)