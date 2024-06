BRUTALNI ZLOČINI IZ STRASTI, PREVARE I NARKOTICI: Mračne tajne zlatnog Holivuda za koje niste znali SKANDALI koji su uzdrmali svet

Skandali slavnih su oduvek fascinirali javnost, a u eri interneta i društvenih mreža sekunde su dovoljne da glasine stignu do miliona ljudi širom sveta. Bez obzira na to koliko je neprimerno zavirivati u tuđe živote, uspone i padove poznatih, baviti se intrigama i njihovim nedelima, ljudi će uvek investirati svoje vreme u istraživanje privatnosti neke zvezde.

Ono što publiku širom sveta najviše inteseruje jesu situacije u kojima zvedama ide loše, njihove propasti i smrti postaju vruće treme brzinom svetlosti pa čak i ako su činjenice daleko od istine.

Sve ovo nije nova stvar, skandali u svetu poznatih privlače pažnju oduvek, a posebno je zanuimljivo bilo "zlatno doba" Holivuda. Sigurno je da postoji mnogo skandala za koje nikada nećemo saznati, a mi vam predstavljamo one koji su uzdrmali Holivud u njegovom "zlatnom dobu"

10. Misteriozna smrt Džordža Rivsa

Superheroji uglavnom ne umiru, pa je javnosti bila šokirana kada je glumac kooji je glumio Supermena, Džordž Rivs pronađen mrtav od rane iz vatrenog oružja koju je navodno naneo samom sebi.

Samoubistvo zvezde bi samo po sebi bilo dovoljno za tračeve, ali glasine koje su se pojavile kasnije su ga učinile još zanimljivijim. Rivs je navodno imao aferu sa ženom Edija Maniksa, ozloglašenog direktora kompanije "Metro-Goldwyn-Mayer".

Čak se tvrdilo da je njegova supruga Toni Manik priznala na samrti da je njen muž ubio Rivsa u činu osvete, i iako nije bilo nepobitnih dokaza koji sugerišu da je Klark Kent sa malih ekrana ubijen, urbana legenda nastavlja da se vrti do danas.

9. Glorija Grejem i njeni muževi

Glorija Grejem je osvojila Oskara za film „The Bad and the Beautiful“ iz 1952. godine, glumila je u ultimativnom božićnom klasiku „It's a Vonderful Life“, delila ekran sa Hamfrijem Bogartom u filmu „In a Loneli Place“ i zablistala u „Oklahomi“. !“, ali je njen lični život na kraju zasenio profesionalni.

Dan nakon što se razvela od svog prvog muža, Stenlija Klementsa, udala se za Nikolasa Reja, nakon afere koja je počela na setu i završila tako što je Grejem zatrudnela a za Reja se udala da bi izbegla društvenu sramotu zbog vanbračnog deteta.

Međutim, njenoj karijeri je naneta nepopravljiva šteta kada se pročulo da je Rej naleteo na Gloriju koja ga je varala sa njegovim 13-godišnjim sinom. Ako to nije bilo dovoljno skandalozno, udala se po treći put, a nakon razvoda ubrzo i četvrti i to za svog bivšeg posinka.

Javnost je saznala za brak tek dve godine nakon što je sklopljen, i to usred sudskog procesa tokom kog je mladoženjin otac pokušao da dobije isključivo starateljstvo nad ćerkom koju je je delio sa Glorijom.

8. Spejd Kuli ubio svoju drugu ženu

Na vrhuncu svoje popularnosti, Spejs Kuli je bio jedno od najvećih imena u kantri muzici, koji se pojavljivao u filmovima i TV emisijama dok je prodavao ploče u ogromnim količinama.

Ono što većina ljudi nije znala je da se on teško borio slavom, što je dovodilo do sve većeg osećaja paranoje koja je uticala na to da pomisli da ga njegova druga žena Ela Mej vara.

Kuli ju je tako žestoko i tako dugo napadao da je ona tragično umrla od posledica zadobijenih povreda. Suđenje je okupilo masu ljudi iz cele zemlje, a osuđen je za prvostepeno ubistvo na doživotnu robiju avgusta 1961. Tadašnji guverner Kalifornije Ronald Regan planirao je da izda pomilovanje osam godina kasnije, ali je Kuli umro pre nego što je ono moglo da bude odobreno.

7. Tajni FBI dosijei Džona Edgara Huvera

Samo su teoretičari zavere verovali da državne vlasti prate svoje najpoznatije stanovnike, dok se nije pokazalo da je prvi direktor FBI Džon Edgar Huver radio upravo to.

Svako ko se smatrao čak i izbliza subverzivnim ili antiameričkim bi verovatno imao dosije FBI – uključujući i Čarlija Čaplina, Merilin Monro, Volta Diznija, Marlen Ditrih…

„Komunistički lov na veštice“ doveo je do toga da savezne vlasti prate svet slavnih više nego ikada i podatke drže kao potencijalno sredstvo za ucenu.

6. Ubistvo "Crne Dalije"

Jedno od najpoznatijih nerešenih ubistava u istoriji pop kulture, otkriće unakaženog i raskomadanog tela Elizabet Šor, šokiralo je naciju, histerija tabloida postala je toliko velika a istraživanje tako sveobuhvatno da se Orson Vels našao kao potencijalni osumnjičeni.

Štampa i javnost su pročešljali svaku informaciju koju su mogli da nađu u vezi sa mučnim zločinom, uz optužbe koje su upućivane velikom broju potencijalnih ubica, iako pravi krivac nikada nije pronađen.

Osam decenija kasnije, pojedinci i dalje traže istinu koja stoji iza "Crne Dalije". Senzacionalistička priroda zločina i izveštavanje su ga pretvorili u jedan od najskandaloznijih trenutaka kojima je Los Anđeles ikada svedočio.

5. Talula Bankhed

Glumica Talula Bankhad je tokom svoje karijere na sceni i ekranu toliko normalizovala skandal da je postao ključni deo njene ličnosti.

Otvoreno je govorila o redovnoj upotrebi alkohola i kokaina i detaljno bi opisivala svoje seksualne sklonosti. Po sopstvenim rečima, Bankhead je rekla jednom intervjueru da je pristala da glumi u filmu „Devil and the Deep“ iz 1932. jer je htela da spava sa Gerijem Kuperom.

Koliko god da je otvoreno pričala o svojim porocima, svima je bilo jasno da se sa njima borila. Navodno je pušila 120 cigara dnevno. Umrla je od upale pluća koju su izazvali cigarete i loša ishrana. Njena poslednje reči su navodno bile „koderin… burbon“.

4. Filmovi za odrasle Džoan Kraford

Glumica Džoan Kraford, rođena kao Lusil LaSuer, toliko je uložila u sopstvenu mitologiju da nikada nije potvrdila koje godine je tačno rođena.

Džoan je sprečila da u javnost dospe film u kojem se pojavljivala na početku svoje karijere. Kada je postala poznata pojavile su se tvrdnje da je snimila pornografski film, uz potvrdu sa svedočenjem Džoaninih bivših muževa koji su navodno imali i dokaze o ovoj tvrdnji.

Advokat Dž. Robert Rubin je navodno video jedan od tih filmova i negirao je da je da se ona nalazi u filmu nakon što joj je pretilo razotkrivanje, dok dokumenti koje je sastavila savezna vlada ukazuju na to da je njen advokat platio 100.000 dolara da prikrije postojanje „filma“ koji se prikazivao na zabavama u Holivudu.

3. Afera Ingrid Bergman sa Robertom Roselinijem

Senator Sjedinjenih Američkih Država rekao je Ingrid Bergman i Robertu Roseliniju da „ne smeju kroče na američko tlo prema zakonima o imigraciji“, prema čemu se može naslutiti koliki je skandal bila njihova afera.

Glumica je u to vreme bila udata za neurohirurga Lindstroma, ali nakon što je započela aferu sa pionirom italijanskog neorealizma i zatrudnela, Bergman je požurila sa razvodom od svog sadašnjeg supružnika da bi se sledeće nedelje udala za Roselinija.

Budući da je kao rezultat toga bila izopštena iz Holivuda, proći će godine pre nego što se Bergman pojavi u još jednoj američkoj produkciji. Posledice njene skandalozne afere su objavljene u javnosti, što je veoma uticalo na njenu karijeru.

2. Drugi razvod Čarlija Čaplina

Istorija pamti Čarlija Čaplina kao jednu od najuticajnijih ličnosti u istoriji Holivuda, ali njegov raskid sa drugom suprugom Litom Grej doveo je skoro do toga da njegova reputacija bude uništena.

Glumac i filmski reditelj oženio je svoje prve dve žene kada su one imale samo 16 godina, a u slučaju ove druge, venčanje je požureno kada je ona tvrdila da je trudna. To nije bio slučaj, ali su na kraju imali dva sina zajedno.

Kada su krenuli u sudnicu da okončaju svoj razvod, javnosti je predstavljena slika Čaplina kao užasnog muža, odsutnog oca, nasilnika i divljeg ženskaroša sa sklonošću prema tinejdžerkama. Grej je pristala na nagodbu od 800.000 dolara – najveća do tada u američkoj istoriji – dok je ličnost popularne zvezde bila zauvek ukaljana.

1. Zavisnosti Džudi Garland kojom je upravljao studio

Džudi Garland je bila zvezda koja je definisala eru, ali se pričalo i pisalo da je studio "MGM" dao zeleno svetlo da se mladoj glumici daju određene supstance ne bi li izdržala iscrpljujući posao.

Dok je još bila tinejdžerka, Garland je dobijala amfetamine kako bi održala nivo energije i kontrolisala težinu, a koristila je tablete za spavanje da bi se dobro naspavala. Prkosila je željama studija da se uda sa 19 godina i uspela u tome, ali pošto je "MGM" imao ugovornu vlast nad njom, vratila se na posao sledećeg dana.

Garlandine kasnije godine bile su obeležene problemima zavisnosti koje je razvila uz pomoć ljudi koji su joj davali platu. Imala je samo 18 godina kada ju je studio primorao na dijetu od crne kafe, pileće supe, 80 cigareta dnevno i pilula za dijetu svaka četiri sata.

