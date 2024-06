"ZAR SE OVAKO LJUBE MUŽ I ŽENA?" Uslikan NEPRIJATAN SUSRET Dženifer Lopez i Bena Afleka i svi postavljaju SAMO JEDNO PITANJE

Dženifer Lopez i Ben Aflek uhvaćeni su u pomalo neprijatnom trenutku u Santa Monici u Kaliforniji, kada su se pojavili na košarkaškoj utakmici Aflekovog 12-godišnjeg sina Semjuela, prenosi Page Six. Par se pozdravio i poljubio tako da je Lopez samo naslonila svoj obraz na Aflekov, te se mnogi pitaju da li se ovako ljube muž i žena.

Neprijatan susret dodaje ulje na vatru zbog glasina koje kruže o raspadu braka, ali uprkos tzv. poljupcu "u vazduhu" i suzdržanoj šetnji, čini se da su ipak uživali u nedeljnom popodnevu. Uz Lopez i Afleka, mladog košarkaša je došla da podrži i njegova majka, bivša supruga glumca, Dženifer Garner.

Izgleda da su se zvezde u potpunosti posvetile porodičnom životu. Poznato je već, glumica i pevačica otkazala je letnju turneju "This Is Me... Live" kako bi se fokusirala na svoj privatni život. "Molim vas, znajte da ne bih ovo učinila da ne osećam da je neophodno", prenosi Page Six reči zvezde.

Mediji prenose da je Lopez uzela slobodno vreme kako bi ga provela sa svojom decom, porodicom i bliskim prijateljima. I čini se da je to istina. Pevačica je ranije u nedelju bila i sa svojom ćerkom Emom, koju je s njenim bratom blizancem, Maksom, dobila u braku s Markom Entonijem. Devojke su nedeljno vreme provele u kupovini.

Ipak, neki veruju da je otkazivanje letnje turneje došlo zbog romanse para, o kojoj se šuškalo da je došla kraju. Par neko vreme, kako prenose mediji, živi odvojeno.

