SUNOVRAT GLUMCA KOGA SRBI OBOŽAVAJU: Dete je dobio u SREDNJOJ ŠKOLI, ženio se TRI PUTA, a onda je usledila kobna DIJAGNOZA

Poznato je da većina glumaca, posebno u jeku popularnosti, uživaju u svim blagodetima slave. Neki od njih u potpunosti nemaju zadrške, a među njima je svakako i Čarli Šin. Američki glumac najpoznatiji je po ulozi u seriji "Dva i po muškarca". Ta uloga je bila prekretnica u njegovoj karijeri. Od 2003. do 2011. bio je najplaćeniji glumac, zarađujući 1,8 miliona dolara po epizodi.

Glumac danas ima 58 godina, a iza sebe veoma burnu biografiju po kojoj bi se mogao napisati i roman. Čarli je godinama živeo bez kočnice, a o tome svedoče tri propala braka koja ima iza sebe, a navodno je spavao sa više od 500 žena. Glumac je maltene zavistan od intimnih odnosa, a bez blama je priznao da je plaćao prostitutke i po nekoliko hiljada dolara za noć. Tu se nije završilo njegovo ludovanje koje ga je koštalo karijere, kada se dodatno odao svim mogućim porocima. Čarlija ništa nije mogao da smiri, ni žene, a ni deca koju je dobio.

Prvo dete dobio je dok je išao u srednju školu. Reč je o ćerki Kasandri (39) s kojom je u dobrim odnosima. Ženio se tri puta. Prvo venčanje bilo je davne 1995. Doni Pile, ali je ljubav pukla već iduće godine. Najpoznatiji je njegov brak s glumicom i manekenkom Deniz Ričards (53), s kojom je dobio ćerke Sem i Lolu. Venčali su se 2002. godine, a razveli četiri godine kasnije. Ceo proces bio je toliko napet i mučan da je Deniz tražila zabranu prilaska. Šest godina nakon razvoda uspeli su koliko-toliko da izglade odnose.

Kada je bio na vrhuncu slave 2008. godine po treći put je stao na ludi kamen i to sa Bruk Miler. Dobili su blizance, ali ni to ih nije držalo na okupu već su se posle tri godine rastali. Čarli je nastavio da se opija i živi poročnim životom. Porodic su ga i doveli do strašne dijagnoze koju je godinama skrivao od javnosti.

Naime, 2015. godine glumac je javno otkrio da je HIV pozitivan, kao i da već četiri godine živi sa ovom dijagnozom. Kako je tada priznao, zarazila ga je transseksualna prostitutka tokom intimnog odnosa.

"Uvek sam to promovisao i govorio da treba koristiti kondome. Jedne večeri bio sam previše pijan ili previše smoren i desilo se to što se desilo. Zbog HIV-a nemam prođu kod žena, i to je u redu. Šalim se na račun svoje dijagnoze jer moram. Inače je svima neprijatno", govorio je glumac o svojoj dijagnozi.

