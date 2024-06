"DA LI MI SE VIDI CELULIT?" Verovali ili ne, čak i Sofija Vergara NEMA SAMOPOUZDANJA i želi na sve moguće PLASTIČNE OPERACIJE

Sofija Vergara otkrila je da se brinula kako će njeno telo izgledati na ekranu dok je snimala scene za seriju "Griselda".

"Ne mislim da sam ikad imala seks scenu", rekla je tokom Netflix FYSEE događaja, piše The Sun.

foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

"Brinula sam se da ću izgledati užasno. Mislila sam: ‘Gde me snimaju? Celulit? Sa strane?‘ Uh, valjda sam dovoljno dobra. To me brinulo i držalo budnom", iskrena je Vergara.

Glumica, koja je inače i članica žirija "America‘s Got Talenta", rekla je da se ne bi brinula oko toga kako joj telo izgleda da ima 30, ali sada ima 51 godinu.

foto: NETFLIX / Planet / Profimedia

foto: Belen Diaz/DYDPPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uprkos toj zabrinutosti, sviđa joj se krajnji rezultat kako je serija ispala. U januaru je premijerno prikazana na striming platformi i ubrzo je postala hit serija, a prati život kolumbijske narko-dilerke Griselde Blanko.

"Dobro je ispalo. Stvarno je mračno, a Endi [Andres Baiz], reditelj, vrlo je umetnički nastrojen i pobrinuo se da se osećam super prijatno", kaže Vergara.

Podsetimo, ranije je Vergara, zvezda "Moderne porodice", rekla kako bi išla na svaku postojeću plastičnu operaciju.

"Uradiću sve moguće plastične operacije kada budem spremna", rekla je nedavno za magazin Allure i dodala da bi već krenula na plastične operacije, samo da ima vremena za oporavak od njih. Međutim, zbog zgusnutog rasporeda još nije stigla.

(Kurir.rs/ The Sun/ L. S)

