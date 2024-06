RADILA U BUTIKU, PA JOJ BOGATAŠ PROMENIO ŽIVOT: Sada se razbacuje krpicama koje koštaju KAO STAN U BEOGRADU, plaća muževim parama

Lepa Georgina Rodrigez izaziva veliku pažnju gde god da se pojavi. Ova lepotica pleni svojim fizičkim izgledom, a takođe je često na meti novinskih naslova zbog svog "života na visokoj nozi", jer njene krpice neretko koštaju i više od stana u Beogradu.

Priča kao iz bajke

foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Priča o njoj je prepuna životnih turbulencija koje su dokaz da život može da se ponekad preokrene u trenu.

Njoj se taj preokret desio dok je radila u butiku, kada je odjednom naišao bogati fudbaler Kristijano Ronaldo i ponudio joj da život iz snova.

Portugalac je godinama tražio ljubav. Bilo je tu manekenki koje su prošle kroz njegov život, koju god bi videli na nekom časopisu, ona bi ubrzo završila u njegovom zagrljaju. Mnogi su misli da će se skrastiti uz Irinu Šajk ali njegovo srce osvojila je Georgina.

Ljubav na prvi pogled

foto: Printskrin/Instagram

Bila je to, ljubav na prvi pogled. Iskre su frcale na sve strane, onda je Portugalac napravio prvi potez, pozvao je da izađu. Georgina se tresla.

- Tresla sam se pred njim, a onda se pojavila iskra. Ja sam inače vrlo stidljiva i možda me to uznemirilo, čak i više pred osobom koja me je duboko dotakla samo jednim pogledom" - rekla je Georgina govoreći kako je upoznala verenika.

Ronaldo je tada imao sina Kristijana juniora, a s Georginom je usvojio blizance Evu i Matea, a imaju i zajedničku ćerku Alanu Martinu.

foto: Printskrin/Instagram

- Način na koji me je Kristijano tretirao, voleo i brinuo se o meni, bacio je u zasenak sve ostalo. On je jedina osoba koja me može oduševiti tokom utakmice. Srećna sam kao partnerka najboljeg fudbalera svih vremena. Kada je on na terenu, kroz mene prođe mnoštvo emocija. On nema rivala - rekla je Georgina.

Muž je izdržava

Lepa Georgina u velikoj meri zavisi od svog partnera Ronalda. Bogatstvo lepe Georgine se procenjuje na oko 12 miliona evra.

foto: Power Sport Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Portugalac svojoj supruzi svakog meseca uplaćuje 100.000 evra. Radi se o skromnom "džeparcu" koju Georgina dobija od Ronalda kao znak zahvalnosti što brine o njihovoj deci.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:47 Ronaldo i Georgina održavaju formu u izolaciji (VIDEO)