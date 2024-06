DOK RISTOVSKI 39 GODINA MLAĐU DEVOJKU VODI NA MALDIVE, BIVŠA ŽENA MU SE VOZI GRADSKIM PREVOZOM: Evo kako živi Danica nakon razvoda

Lazar Ristovski je nakon razvoda od Danice Ristovski ušao u vezu s 39 godina mlađom Anicom Lazić. I dok glumac s novom izabranicom obilazi razne egzotične destinacije širom sveta (stigli su čak i do Maldiva), njegova bivša supruga živi daleko skromnijim životom.

Danica se nakon razvoda braka, koji je trajao 42 godine, povukla iz javnosti, te je samo možemo videti u pozorištu i na malim ekranima u serijama u kojima glumi, a koliko vodi skroman život, iako je cenjena glumica, dokazuje i činjenica da je ovih dana uhvaćena u javnom gradskom prevozu.

Glumica je kulturno sedela na svom mestu, u rukama je držala kaput, a stavila je i naočare za sunce, prenosi Blic.

Ristovski uživa na putovanjima s novom devojkom

S druge strane, ekipa Kurira je neposredno nakon usrkšnjih praznika uslikala par u Crnoj Gori, tačnije na aerodromu u Tivtu, gde su se ukrcali na let za Beograd.

Oboje su bili odlično rasploženi, a koliko se dobro slažu svedoči i to što nose garderobu u istoj boji.

Razvod posle 42 godine braka

Lazar trenutno je u vezi sa 39 godina mlađom Anicom, dok je prošle godine potvrdio vest o razvodu sa sada već bivšom suprugom Danicom Ristovski.

- Ova tema je za nas teška i ne bi bilo lepo da se razvlačimo po žutoj štampi. Mi smo ipak dva, ako mogu da kažem, velika i dostojanstvena umetnika, koja su došla do kraja zajedničkog puta, koja će posle zvaničnog razvoda nastaviti svoje puteve, a ti putevi će se svakako ponovo preplitati i susretati, ali na jedan drugačiji način. Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili nekog drugog muškarca. Jednostavno, potrošili smo energiju koja nas je držala zajedno. Vodeći se konzervativnim običajima, možda smo mogli i dalje da živimo zajedno da bismo se, samo ne znam kome, dokazivali, ali svakako je zdravije i poštenije što smo se odlučili na ovakav korak. Mi smo se u poslednje vreme gledali očima koje su izgubile žar, zanos i ljubav, koja nas je grejala više od četrdeset godina - rekao je glumac u ispovesti za magazin Glorija, te dodao da je bilo teško doneti ovakvu odluku.

- Naravno da je teško. Ali životnu energiju treba slediti i poštovati kako se ljudi ne bi porazboljevali. Životna energija mora da ima svoj tok, jer ako se taj tok zaustavi, ako se prepreči nasilno, onda dolazi do tragičnih posledica i završetaka. Mi smo dva dostojanstvena bića i zato je i naš razlaz dostojanstven. Toliki ljudi se razvode. Nekada sam i sam mislio da to nije lepo. Da to nije u redu. Ali zar nije bolje da dvoje ljudi, ako su već izgubili motive za zajednički život, taj život prekinu i nastave da žive svoje druge, energetski svežije i zdravije živote. Nekoliko meseci ne živite zajedno. To je svakako rušenje jednog sveta. Ali to nije rušenje kuće koju smo zajedno gradili sve ove godine. U tu kuću će i dalje dolaziti naša deca, kao i mi. Ta kuća je otvorena zauvek za sve nas.

