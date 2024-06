"PATIM OD OZBILJNE DEPRESIJE" Bolno priznanje čuvene glumice koja pati od teške bolesti: Potpuno ogolila dušu, a njene reči bole

Slavna glumica Kristina Eplgejt, koja je svetsku slavu stekla ulogom u seriji "Bračne vode", gde je glumila Keli Bandi, iskreno je opisala duševnu bol koju oseća usred borbe s multiplom sklerozom. Otkrila je da je bila u pravoj depresiji dok se nosila s bolešću.

Eplgejt je u podkastu koji vodi s prijateljicom Džejmi Lin-Sigler otkrila da je bila u "pravoj depresiji u kojoj ti se je*e za sve" i da je to počelo da je plaši.

52-godišnja glumica je pomenutu epizodu podkasta snimila početkom ove godine, a u njoj je otkrila i da joj je pojavljivanje na dodeli nagrada Emmy bilo jedan od najizazovnijih dana u životu.

"Evo, stvarno iskreno... Nije mi gušt da živim. Ne uživam u životu. Više ne uživam u stvarima. Ako bi neko došao do mene i legao u krevet sa mnom i porazgovarao, kao što si to ti učinila i jedna moja prijateljica pre neki dan, onda bi mi to bilo prijatno. U tome uživam. Ali ako mi neko kaže - hajde ustani, idemo da prošetamo, ili me pozove na kafu, kažem da ne uživam u tome", priznala je glumica, prenosi Daily Mail.

43-godišnja Džejmi, koja takođe boluje od multiple skleroze, savetovala je svojoj prijateljici da prestane da upoređuje sadašnje stanje s prošlošću. "Tako je teško živeti u telu s invaliditetom. To je jako teško. Neću ti to oduzeti i tu sam za tebe", rekla joj je prijateljica.

"Ali još je teže kad krenete da se upoređujete s onim kako je bilo pre. Mislim, i sama to radim i dalje, ali u trenucima kad sve malo bolje prihvatam. To mi uklanja malo patnje koju osećam. Jednom kada dođeš do toga da prihvataš da je od sada ovako, možda čak i zauvek... Za mene to nije dovoljan razlog da prestaneš da živiš jer ja sedim ovde, prekoputa tebe, a ti si i dalje osoba koja me zasmejava kako niko drugi ne može da me nasmeje", poručila joj je prijateljica.

"Ne mogu da dozvolim da odustaneš, ne mogu. Učini to zbog mene. Nadam se da će ti ovaj podkast dodatno ukazati na tvoje vrednosti i pokazati ti koliko si neverovatno jaka i koliko zaslužuješ da daš sebi priliku", dodala je Sigler.

Glumica joj je zatim opisala stanje svog mentalnog zdravlja. "Trenutno sam u depresiji, koju nisam osetila godinama. Baš ona prava, ‘nek se sve je*e‘ depresija. To me pomalo i plaši jer se osećam kao da je stvarno ‘kraj‘. Znaš da inače to ne govorim, ne mislim tako, ali smatram da sam zarobljena u ovoj tami sada, u kojoj ranije nisam bila, koju nisam osetila sigurno 20 i nešto godina", ispričala je Eplgejt, koja je dugo izbegavala terapiju kako ne bi morala da se suoči s emocijama.

"Izbegavala sam terapiju otkako mi je postavljena dijagnoza jer se toliko bojim da ću početi da plačem i da neću moći da prestanem. Bojim se da će moje brane popustiti i da neću moći da se zaustavim", dodala je glumica.

Inače, Kristini je multipla skleroza dijagnostikovana 2021, a Džejmi je svoju dijagnozu dobila kad je imala 20 godina.

(Kurir.rs/ Daily Mail/ Jutarnji.hr/ L. S)

