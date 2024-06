SUDBINSKI KAFIĆ TAMARE KALINIĆ I NJENOG MOĆNOG VERENIKA: Odlepila za njim čim ga je upoznala, a ovako su im se ukrstili putevi

Poznata srpska modna influenserka Tamara Kalinić godinama unazad diktira modne trendove devojkama sa naših prostora.

O njoj pišu svi svetski mediji, naročito o neverovatnim modnim kombinacijama koje nosi na brojnim revijama i dešavanjima.

Tamara je ispunjena i na ljubavnom planu, a trenutno je verena sa Filipoom Testom, koji je jedan od najmoćnijih ljudi u svetu mode. Oni svakodnevno uživaju u svojoj ljubavi, a ponekad obraduju i svoje pratioce na mrežama detaljima iz privatnog života.

Sudbonosni kafić

Otkako ga je predstavila javnosti, Tamara je u nekoliko navrata govorila o partneru, uvek sa mnogo ljubavi. Tamara je nedavno podelila fotografiju koju su napravili fanovi ili paparaci, a u pozadini je kafić, koji im je bio sudbina.

- Pre 15 godina u isto vreme, ali odvojeno, aplicirali za posao u "Caffe Nero" i oboje su odbijeni. Sve što želim reći, ako vam nešto ne ide od ruke, ne gubite nadu. Bolja vremena dolaze - napisala je influenserka i dodala:

- Mnogi mi pišu: "Zamisli da ste se upoznali tada", ali ja sam pre 15 godina odbijena, a on pre 25 - objasnila je Tamara.

Kako su se upoznali?

Tamara je ranije u jednom od intervjua do detalja otkrila kako se upoznala sa Filipom.

- Ja sam slučajno došla na rođendansku žurku moje prijateljice, zapravo sam imala druge planove to veče. To je bilo u Parizu, jedna jako intimna žurka u njenoj hotelskoj sobi. Nikada nisam ispričala tu priču - sa osmehom na licu rekla je Tamara.

- Bilo je petnaestak ljudi, sve su to bili ljudi iz sveta mode i sve sam poznavala. Njega nisam poznavala, ali mi je toliko bio zanimljiv, ne znam šta je mene tu privuklo, ja nemam tip muškarca i inače se ne zaljubljujem tako kao vidim nekoga i zaljubila sam se. Potreban mi je tako neki šarm. I ja sam toliko želela da pričam sa njim i celo veče sam provela sa njim. I, vidim ja da i on samo sa mnom priča i u jednom trenutku me pitao: "Da li ću te sutra videti na nekoj reviji", ali sam mislila, kao muškarac, pita da li će me videti, videćeš me, ćao... On je mene ujuturu zvao: "Je l si ti krenula, ja te čekam na vratima..." Ja nisam znala da će da me čeka, ja sam kao mislila mi ćemo se videti, srešćemo se i to je meni bilo tako simpatično što je on mene čekao na vratima te revije i usput me sto puta pitao: "Je l stižeš, pa koliko još..."

- Kad sam stigla, on je bukvalno uhvatio mene za ruku i raščistio svu masu jer to bude gužva na ulazu. Bio je red i za slikanje, on je raščistio sve i rekao da ja moram preko reda. Meni se to sve toliko dopalo, rekla sam sebi: "Jao, kakav muškarac!". Nekako je imao jak stav, to me je privuklo. Onda me je pitao na prvi dejt, da li želim sa njim sutra na večeru, ali ja nisam znala da li je poslovna večera ili nije, nisam bila sto posto sigurna. Rekla sam može, sviđao mi se, ali sam se malo i bojala, jer nisam želela da se zabavljam sa nekim iz mode, da sutra to ne bi bilo neprijatno nešto.

Ko je zapravo Filippo Testa?

Italijan Filipo Testa uticajan je menadžer velikih modnih brendova, poput “Off-White” i “Balmain”.

Prema navodima,njih dvoje su u vezu ušli 2020. godine. Nije prezicirano na koliko se procenjuje njegovo bogatstvo, ali uzevši u obzir da je Filipo veoma uticajan u svetu mode, ta cifra može da dostigne i nekoliko stotina hiljada evra.

