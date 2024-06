RAZVELA SE OD TRAGAČA IZ POTERE, A ZBOG NJEGA SE PRESELILA NA DRUGI KONTINENT: Glumica otkrila kako ju je osvojio Marko iz Kanade

Glumicu Jelenu Đukić publika u Srbiji je zavolela kroz ulogu Višnje u seriji "Igra sudbine".Ova šarmantna dama pažnju javnosti privukla je i kada je otkriveno da se razvodi od reditelja i popularnog tragača kviza "Potera" Milorada Milinkovića. Oni su u braku bili šest godina i iz te ljubavi dobili naslednicu Divnu. Iako se njihova partnerska ljubav ugasila, oni su ostali u skladnim odnosima i svako je krenuo svojim putem.

Jelena je ljubavnu sreću pronašla u Kanadi sa Beograđaninom Markom Todorovićem. Glumica je spakovala kofere i započela novi život na drugom kontinentu. Upoznali su se preko zajedničkih poznanika i u početku održavali vezu na daljinu što je bilo veoma izazovno iz brojnih razloga. Međutim, ništa nije bilo prepreka za njihovu ljubav o kojoj je Jelena i javno govorila.

"Marko je beskrajno šarmantan i duhovit čovek, to je prvo što sam primetila, a pre svega je neko ko voli ljude i život na sličan način kao i ja. Ušao je u moj život u trenutku kad sam se osećala stabilno i zadovoljno. Imala sam u tom momentu sve što mi je bilo potrebno, sem nekog ko će zajedno sa mnom da umnoži to zadovoljstvo i da nastavimo zajedno da koračamo kroz naredne životne izazove. Lako se dogovaramo oko svega, i različitosti u karakteru prevazilazimo na lagan način, bitno je da nije komplikovano. Zreli smo ljudi, slični smo i to izgleda kao dovoljna osnova za zdrav odnos. Oboje imamo brakove iza sebe i verujem da smo u njima nešto naučili", pričala je glumica za magazin Glorija.

