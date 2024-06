DŽEJ LO PO SVAKU CENU HOĆE DA ZADRŽI BENA AFLEKA: Svi bruje o RAZVODU, a ona povukla potez koji je IZNEVERIO milione fanova

Pevačica i glumica Dženifer Lopez otkazala je koncertnu turneju "This Is Me...", prošle nedelje, a u jeku glasina o razvodu sa Benom Aflekom.

Live Nation, promoter letnje turneje, saopštio je da je ona otkazana uz samo jednu rečenicu da "Dženifer uzima slobodno vreme da bi bila sa svojom decom, porodicom i bliskim prijateljima".

Pevačica je rekla da je "potpuno slomljena i tužna" jer je razočarala fanove i dodala: "Molim vas da znate da to ne bih uradila da nisam smatrala da je to apsolutno neophodno. Obećavam da ću vam se iskupiti i da ćemo ponovo svi biti zajedno".

Slaba prodaja karata

Odmah posle ovog saopštenja u javnosti su se raširile glasine da Dženifer otkazuje turneju zbog slabe prodaje karata pa da je time htela da spreči neuspeh turneje. Pre nekoliko nedelja, veliki broj koncerata u okviru turneje je već otkazan bez objašnjenja, a sada je izvesno da se neće održati nijedan.

Međutim, nekoliko nedelja od početka turneje prodaja karata bila je na visokih 78 procenata. Potražnja je počela polako, ali je potom porasla. Sa tim procentom prodatih karata u proseku turneja je lako mogla da se nastavi, pa zato teorija o slaboj prodaji karata kao razlogu otkazivanja turneje ne pije vodu.

Da li je Razvod od Bena razlog?

Iz tog razloga je ipak priča o razvodu sa Benom, kao razlogu otkazivanja turneje, sada u prvom planu i da je otkazala turneju u "pokušaju da spase njihovu ljubav."

Ben odbija da govori za javnost o navodnom razvodu i svojim postupcima daje nejasne signale o svom odnosu sa Dženifer, a izvor za In Touch je rekao:

"Sada je fokusiran na posao i svoju decu. Ben se već iselio i verovatno će prodati njihovu kuću iz snova, za kojom su tragali pune dve godine. Oni će se uvek voleti, ali ona njega ne može da kontroliše, a on nju da promeni. Nije bilo šanse da ovo potraje.".

Odlučna da sačuva brak

S druge strane, izgleda da je Dženifer odlučna da održi svoj brak sa Aflekom. The New York Post navodi da ona insistira da Aflek ostane uz nju, ne samo iz ljubavi, već i da bi zaštito njen javni imidž. Ona navodno smatra da je ideja o još jednom razvodu sramotna i veruje da bi to negativno uticalo na njenu karijeru i percepciju javnosti.

Par još uvek zvanično nije progovorio o pričama o razvodu, naprotiv, pojavljuju se zajedno u javnosti, nose burme i mudro ćute.

Podsetimo, Dženifer i Ben su se upoznali 2001. godine i bili zajedno do 2004. kada su se verili i čak i spremali svadbu, međutim iznenada su se rastali. Skoro dve decenije kasnije, obnovili su svoju romansu i venčali se na malom venčanju u Vegasu 2022. godine.

