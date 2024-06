GLUMICA JE IMALA NAJBOLJE FRAJERE, A NIKAD NIJE HTELA DA SE UDA: Decu je usvojila nakon smrti ovog muškarca, svi su ostali u šoku

Holivud je blještav i naizgled deluje kao bajkovita priča. Glumci koji su deo ove moćne industrije konstantno su izloženi javnosti i meta paparaca i medija. Međutim, ma kako to sve delovalo idealno, nemaju baš svi oni savršene živote kao što to deluje njihovim fanovima.

Jedna od zvezdi filmske industrije Dajana Kiton (78) neko je ko je oduvek kršio sva "pravila" i živela mimo očekivanja drugih. Volela je kako je želela i koga je želela, a mnogi su se čudili odlukama koje je donosila.

Dajana Kiton se nikada nije udavala, a često je bila na korak do braka. Decenijama je tvrdila kako ne želi da ima decu, a onda je odjednom prelomila i rešila da se uđe u proces usvajanja.

Dajana Kiton je volela strastveno foto: Reuters

Kiton je davala različite odgovore na pitanje o tome zašto nikada nije prošetala do oltara.

"Niko me nikada nije pitao da se udam za njih, tako da bi to mogao biti dobar odgovor. Trebalo je da počnem sa tim i da to kažem" , govorila je svojevremeno glumica o svom bračnom statusu.

Kiton je nakon smrti svog oca ipak poželela da bude roditelj. Usvojila je ćerku Dekster 1996. i sina Djuka 2001. godine. Tada je već bila u šestoj deceniji.

"Ne mislim da mi je to što nisam udata umanjilo život. Taj mit o usedelici je glupost. Razmišljala sam o tome. Mislim da sam jedina u svojoj generaciji, a možda i u generacijima od ranije, koja je ceo život bila slobodna žena", govorila je Dajana za američke medije.

Dajanu Kiton brak nikada nije zanimao foto: Profimedia

BURAN LJUBAVNI ŽIVOT OBELEŽIO JE AL PAĆINO

Glumica je bila u ljubavi sa nekoliko poželjnih holivudskih zvezdi, a o onoj koju je imala sa Al Paćinom decenijama se govorilo. Sve počelo tako što se prvo zaljubila u slavnog njujorškog reditelja i pisca Vudija Alena. Njihov odnos je bio stvaralački, nadahnjivali su jedno drugo, i imali jaku intelektualnu vezu.Nikada nisu živeli zajedno, a snimili su čak 8 zajedničkih filmova za samo 8 godina koliko je veza trajala. Kiton je nedavno izjavila da su njih dvoje i dalje veoma bliski prijatelji. Nakon toga uplovila je u vezu sa Vorenom Bitijem. Zaljubili su se na snimanju filma “Crveni”. Tabloidi su bili okrutni prema ovoj vezi, na šta ona nije navikla. Ova strasna i kratka veza završila se nedugo nakon završetka snimanja.

Sa Al Paćinom imala je burnu romansu foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Najburnija veza koju je doživela sigurno je ona sa Al Paćinom. Par se upoznao na snimanju filma “Kum” i bili su u vezi godinama, mada su svako malo raskidali i mirili se. Svoju 20-godišnju ljubavnu romansu završili tek 1991. godine, kada je saznala da je Paćino dobio dete sa drugom ženom.

