SVEKRVA JOJ PRAVILA PAKAO OD ŽIVOTA, A ONDA JOJ JE SVE SASULA U FACU: "Samo mi je prekipelo"... a danas slavi 12 godina braka

Slavni holivudski par, Metju Mekonahi i Kamila Alveš, danas proslavljaju 12 godina braka, a za njihovu ljubav kažu da je bila na prvi pogled.

Upoznali su se 2006. godine, a tokom bračnih voda dobili su troje dece, zajedno napisali roman, pokrenuli sopstveni tekila brend i usvojili dva psa. Od svega toga, njihov najveći ponos, mimo dece, jeste fondacija koju su osnovali u cilju da pomažu srednjoškolce u donošenju zdravih odluka za njihovu budućnost.

Naime, kako je rekla u intervjuu za portal "Page Six", dok nisu dostigli sklad, Kamila je imala trzavice u odnosu sa svojom svekrvom, za koju kaže da ju je konstanto provocirala i testirala, dok je nije konačno prihvatila.

“Često me je nazivala imenima Metjuovih bivših devojaka. Ili bi, odjednom, počela da priča na španskom, ali nekim čudnim, poniznim tonom, čisto da shvatim da me ne hvali. Svašta je radila", izjavila je Kamila, a preneo "Page Six".

foto: Suzanne Cordeiro / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međuti, kada su otišle zajedno na poslovno putovanje u Istanbul, njihov odnos je procvetao preko noći.

"Sve vreme do Istanbula, pokušavala je da mi napuni glavu raznoraznim pričama, ali nakon izvesnog vremena mi je prekipelo i sve nezadovoljstvo sam joj sasula u facu," ispričala je žena slavnog glumca i dodala da joj je, nakon žučne rasprave, samo rekla - "U redu, sada si zvanično član naše porodice."

“Od tog dana imamo neizmerno poštovanja jedna ka drugoj", završila je Kamila.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

06:40 ZOVU ME NA SVADBE, DO SAD BIH KUĆU SAGRADIO Malo je poznato da OVAJ GLUMAC IMA NEVEROVATAN GLAS: Ranije sam izbegavao, A SADA...