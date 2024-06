SERGEJ TRIFUNOVIĆ BEZ MAJICE UŽIVA U ĐAKUZIJU: Supruga Isidora ga krišom snimala, PRIVATNI SNIMCI ZAPALILI MREŽE "Ljubavna priča"

Glumac Sergej Trifunović nedavno je stao na ludi kamen sa svojom izabranicom Isidorom Mijanović.

foto: Kurir

Njih dvoje organizoavali su tajno venčanje, daleko od svetla reflektora, ali je ekipa Kurira ipak zabeležila ekskluzivne trenutke ispred crkve.

Sergej bez majice uživa u đakuziju

foto: Kurir

Njih dvoje uživaju u svom "medenom mesecu", a ne kriju koliko im prija zajednički život. Tako često na njihovim profilima možemo videti kako novopečeni bračni par uživa u svojoj ljubavi.

Voditeljka je nedavno sa svojim pratiocima podelila i trenutak iz spa centra, koji je usnimila krišom, a video iz privatne kolekcije izazvao je haos na mrežama. Njih dvoje uživali su sa prijateljima opuštajući se u đakuziju, a Isidora je usnimila supruga kako pokušava da se našali sa prijateljem.

foto: Printscreen/Instagram

Glumac je usnimljen bez majice u kadi, dok je pokušavao da snimi i našali se sa njihovim zajedničkim prijateljem.

- Ljubavna priča - napisala je kratko Isidora u opisz videa koji je definitno zapalio mreže.

O razlici u godinama

foto: Damir Dervišagić

Sergej i Isidora tema su broj jedan od kada se saznalo da će stupiti u brak.

Glumac je nedavno otvoreno govorio o razlici u godina, te istakao da mu ne smeta što je njegova supruga od njega mlađa 23 godine, te da to ne opterećuje njihov odnos.

- Njihovi komentari nemaju nikakve veze sa ljubavlju, sa ljubavlju ima veze isključivo ono što se desilo između moje venčane žene i mene. To je to. Sasvim sigurno da ima istine u tome da sam se promenio, jer smatram da je jako glupo da se čovek ne menja. Mi menjamo DNK svaki dan, a ne sebe i svoje navike ukoliko smo naravno pametni. Verovatno jesam i verovatno je to bio onaj momenat "kada središ kuću, onda se pojavi i gost". Zaista sam počeo da sređujem kuću skoro godinu dana nego što se gost pojavio, verujem da je ovo isključivo rezultat toga. Da ja nisam nisam zavrnuo rukave da pospremim kući, da li bi se gost uopšte pojavio. Ali učinio sam taj napor i Bogu hvala to je tako - rekao je on za "Novu".

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:12 Sergej Trifunović venčanje 1