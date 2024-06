POMAGAO HILANDAR, KRSTIO SE S 3 PRSTA! Zbog krune se odrekao vere, pre BRAKA SA ROĐAKOM nije imao ništa a o PRELJUBAMA brujao svet

Princ Filip, vojvoda od Edinburga, čije je pravo ime bilo princ Filip od Grčke i Danske, suprug britanske kraljice Elizabete II, rođen je na današnji dan 1921. godine.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dugačak, buran život protkan skandalima, ali i šuškanjama o preljubama započeo je rođenjem na Krfu, nakon čega su usledile godine mirnog života, prvo u Nemačkoj, a zatim u Engleskoj u kraljevskoj proodici.

Ko je bio princ Filip?

Rođen je na Krfu dana 10. juna 1921. kao član Grčke kraljevske porodice, njegovi roditelji su bili princ Andrej od Grčke i Danske i princeza Alisa od Batenberga.

Sa 18 godina pristupio je Britanskoj Kraljevskoj ratnoj mornarici u kojoj je učestvovao u Drugom svetskom ratu. U martu 1947. se odrekao titule grčkog princa i prihvatio prezime Mauntbaten prema britanskoj verziji majčinog devojačkog prezimena Batenberg.

Krstio se s tri prsta pa se odrekao svega

foto: Profimedia / PA Images

Novembra 1947. oženio se britanskom prestolonaslednicom Elizabetom, ćerkom kralja Džordža VI. Tada je promenio i veroispovest, sa pravoslavlja samo formalno (pre smrti je izjavio da se nikada nije odrekao pravoslavlja) je prešao na anglikansku veru i dobio titulu vojvoda od Edinburga.

Dobrotvor Hilandara

Bio je veliki dobrotvor pravoslavnih manastira po Grčkoj i Svetoj Gori (svih pravoslavnih crkava, ne samo grčke).

foto: Profimedia

Kada je 2004. godine na Hilandaru izbio veliki požar, koji je oštetio skoro polovinu manastirskog zdanja, upravo su vojvoda od Edinburga i njegov sin, princ Čarls, bili jedni od onih koji su kroz svoje udruženje skupljali novac za obnovu. Prema saopštenjima na stranicama posvećenim manastiru Hilandar, donacijama su pomagali ponovnu izgradnju u svim fazama.

Proteran iz Grčke

Kraljica Elizabeta II bila je još princeza kada se 20. novembra 1947. godine udala za grčkog princa Filipa. Bilo je to ostvarenje njenih snova jer se, kako je otkrila jednom prilikom, u njega zaljubila još kao 13-godišnja devojčica.

foto: Profimedia / Keystone Pictures USA

Međutim, on je bio grčki princ i nije bio idealna prilika za brak, budući da bi to podrazumevalo da se Elizabeta odrekne prestola. Takođe, njih dvoje bili su rođaci u trećem kolenu, jer su oboje imali istu prabaku, britansku kraljicu Viktoriju.

U vihoru rata, Filipova porodica izgubila je sve, a nakon što je proteran iz Grčke, imao je samo kofer garderobe, četke za brijanje, dugmadi za manžetne i pečatni prsten koji je Filip nosio do svoje smrti.

Ljubavna priča Filipa i Elizabete

foto: Profimedia

Kad je Filip posetio dvorac Vindsor za Božić 1943. godine, tada 17-godišnja princeza blistala je od radosti. Jedna guvernanta je komentarisala kako je nikad nisu tako srećnu videli.

Uskoro se mladi mornar školovao u Velikoj Britaniji, a tokom Drugog svetskog rata učestvovao s Kraljevskom mornaricom u bitkama na Sredozemlju i Pacifiku koristio svako odsustvo da u svom crnom sportskom automobilu dojuri da vidi Elizabetu.

Zvali su ga "Plavi grčki Apolon".

foto: Profimedia

Veridba je zvanično objavljena 10. jula 1947. godine, kad je Elizabeta napunila 21 godinu, ali veruje se da su se zapravo verili godinu dana ranije, tokom odmora u Škotskoj. Zaprosio ju je dijamantnim prstenom koji je dao da se napravi od majčine tijare.

Pre venčanja princ je postao britanski građanin i princ, te vojvoda od Edinburga. Kraljevsko venčanje održano je 20. novembra iste godine, a Filip je pre njega morao da se odrekne pravoslavlja i prava na grčki presto, koji u stvarnosti više nije ni imao.

O njegovim neverstvima brujao svet

foto: Profimedia

Problemi u kraljevskom braku počeli su za vreme njihovog medenog meseca u Škotskoj, a princ je navodno imao i nekoliko ljubavnica. Međutim, kraljevska porodica nije dopustila da detalji njihovog privatnog života dospeju u javnost.

- Možda je tajna njihovog uspešnog braka bila i u tome što su dosta vremena proveli odvojeni. Filip je godinama, svakog vikenda, odlazio na utakmice pola, ali uvek je odsedao kod zajedničkih prijatelja. Svi oni bili su izrazito moralni ljudi, odani kraljici, i mislim da nema nikakvog govora da bi joj prećutali nešto što ona ne bi odobravala - rekao je istoričar Robert Lejsi, koji radi kao konsultant na Netfliksovoj hit seriji "The Crown" ("Kruna"), inspirisanoj upravo britanskom kraljicom.

foto: Brendan Beirne / Shutterstock Editorial / Profimedia

- On je neko ko ne prihvata komplimente lako, ali je jednostavno moja snaga tokom svih ovih godina. Ja i njegova cela porodica, ova i mnoge druge zemlje, dugujemo mu više nego što će on to ikada priznati, a mi znati - rekla je kraljica povodom 50. godišnjice braka.Kraljevski par imao je četvoro dece - princa Čarlsa (sada kralja Čarlsa II), princezu Anu, princa Endrua i princa Edvarda. Kraljica Elizabeta II preminula je 8. septembra 2022. godine.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

17:04 PRINC FILIP I PRINCEZA DANICA EKSKLUZIVNO ZA KURIR TV: Kraljica Elizabeta bila stidljiva! Otkrili da li će pristustvovati sahrani