POKLONE ŠALJE 30 GODINA MLAĐOJ, A NJE SE NI NE SETI: Glumac ćerki za punoletstvo servirao hladan tuš, drugu pazi KAO ROSU NA DLANU

Suri Kruz, ćerka poznatog glumačkog para, Tom Kruza (61) i Kejti Holms, nedavno je proslavila svoj 18. rođendan, kojem nije prisustvovao njen otac.

Iako su mnogi iznenađeni ovom činjenicom, ali Suri i Tom ne razgovaraju godinama i ne postoje indikacije da će se pomiriti u skorije vreme. Međutim, umesto da poklone za rođendane pošalje svojoj ćerki, Tom je odlučio da ih preusmeri na drugu adresu. Naime, u pitanju je njegova koleginica, glumica Dakota Faning, koja je u februaru ove godine napunila 30. godina.

foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia

Njihov odnos razvio se tokom snimanja filma "Rat svetova", 2005. godine, gde je Kruz glumeo njenog oca, pa zbog toga mnogi spekulišu da je upravo to razlog što joj šalje poklone, pokušavajući da nadomesti prazninu zbog odnosa sa Suri.

"Uvek mi za rođendan pošalje cipele, ali prvi poklon koji sam dobila od njega bio je mobilni telefon koji sam jako želela. Tad sam imala samo 11 godina, snimali smo zajedno "Rat svetova", i sećam se da sam samo o tome pričala. To mi je jedna jako divna uspomena," rekla je Dakota u emisiji "The Kelly Clarkson Show", a preneo portal "NY Me".

foto: Media-Mode / SplashNews.com / Splash / Profimedia

U istom gostovanju, otkrila je i da joj uvek pošalje cipele jer je, uoči predstavljanja pomenutog filma, bila izuzetno uzbuđena jer je mogla da nosi štikle, kao odrasla devojka.

Elem, Tom Kruz je, na dan 18. rođendana njegove Suri, bio u Londonu zbog snimanja osmog dela "Nemoguće misije", a ona je umesto poklona dobila parče papira koje potvrđuje da Tom više nije u obavezi da plaća alimentaciju u iznosu od 400.000 dolara.

foto: Said Elatab / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema mišljenju Izvora bliskim holivudskom glumcu, ne postoji suma ni suma ni poklon koje bi Tom mogao da ponudi zbog kog bi Suri promenila mišljenje.

"Suri ne želi da ima bilo kakav kontakt s ocem. Ona je sada punoletna, niko ne može da joj zabrani ništa i to je u potpunosti njena odluka. On ne postoji ni za Kejti ni za Suri, i jednostavno ne žele da se oslanjaju na njega ni pod kojim uslovima. Suri se oseća kao da ima samo jednog roditelja, a to je njena majka," rekao je Izvor blizak glumačkom paru.

foto: Billy Bennight / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Kejti Holms i Tom Kruz bili su u braku do 2006. do 2012. godine. On iza sebe ima još dva braka, takođe sa svojim koleginicama, Nikol Kidman i Mimi Rodžers. Iz braka sa Nikol Kidman ima dvoje dece, usvojenu ćerku Izabelu i sina Konora, sa kojima ima blizak odnos. Oni, navodno, slede oca u stopu, pa su kao i on pripadnici sajentologije, zbog čega nisu u kontaktu sa majkom.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

00:33 Takođe je svoj komentar dao i Džonatan Ingliš, glumac