OŽENIO JE 35 GODINA MLAĐU ĆERKU SVOJE BIVŠE ŽENE: Nazvala ga đavolom pa optužila za zlostavljanje, a nju izbacila na ulicu

Sun Li Previn je imala 21 godinu kada je prvi pouljubila Vudija Alena, koji je tada imao 56 godina i bio u dugogodišnjoj vezi sa njenom majkom, Miom Farou.

Kada Sun Li Pervin ispriča kako je upoznala svog muža, ona tu priču priča kao i svaka srećna žena. Gledali su jedne večeri film. Strastvena diskusija se pretvorila u strastveni poljubac. Sun Li se odmah zaljubila. Ali njen odnos sa suprugom, rediteljem Vudijem Alenom i bivšim dečkom njene majke, Miom Farou, bio je sve samo ne jednostavan.

foto: Profimedia

Ubrzo nakon što je Mia saznala za njihovu vezu - neslavno jer je pronašla gole fotografije Sun Li kod Alena - njihova porodica je bila rasturena. Sun Li tvrdi da ju je Mia izbacila iz njihovog stana i rekla prijatelju da je Alen "đavo". Najgore od svega, pojavile su se optužbe da je Alen seksualno zlostavljao mladu ćerku koju je usvojio sa Miom.

U godinama nakon toga, Alenov opus filmova je stavljen pod lupu. On je "otkazan". Izašli su dokumentarni filmovi koji ispituju optužbe protiv njega, a njegova ćerka Dilan je nepokolebljivo tvrdila da ju je neprikladno dodirnuo kada je imala samo sedam godina.

U svemu tome, Sun Li ispada glavni krivac. U nekim pričama, ona je žrtva. U drugima, ona je razaračica porodice. Pa, ko je ona?

foto: MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Od Južne Koreje do Sarija u Engleskoj

Datum rođenja Sun Li u obrascima za usvajanje je naveden kao 8. oktobar 1970, ali se vrlo malo zna o njenom ranom detinjstvu. Kako je Sun Li rekla za Vulture 2018. godine, pobegla je iz svog doma u Južnoj Koreji kada je imala oko pet godina, 1975. godine. Ima malo sećanja na svoju biološku porodicu, osim što je bila siromašna.

Nakon što je živela na ulici, smeštena je u sirotište odakle ju je usvojila glumica Mia Farou i njen tadašnji suprug Andre Previn, 1977. godine. Sun Li se pridružila već velikoj porodici — Previn i Farou su tada imali blizance, dečake Metjua i Sašu 1970. godine, zatim su imali usvojenu ćerku Lark 1973. godine, potom sina Flečera 1974. i usvojenu ćerku Dejzi koja je bila isto godište.

foto: Profimedia

Porodica je živela u prelepom domu u Sariju u Engleskoj, gde su Sun Li i njenu braću i sestre zabavljali menažerija kućnih ljubimaca. Ali, kako kaže Sun Li, njeno detinjstvo je bilo nesrećno. Pričala je kako je Mia bila glavna i kako je bila strašno nestrpljiva i zahtevna, dok je glumica tvrdila kako je Sun Li došla u porodicu kao starija i „nije bila spremna da se poveže sa njom“.

Godine 1979, Mia se razvodi od muža, dok se Sun Li seli u Ameriku sa svojom majkom Lark, Flečerom i Dejzi. Tamo ju je majka maltretirala još više, tvrdeći da je glupava, zvala je "moronom" i jednom ju je gađala porculanskim zecom.

Kada je Sun Li imala 10 godina, Mia Ferou je upoznala porodicu sa svojim novim dečkom: komičarom i rediteljem Vudijem Alenom.

foto: Profimedia

Početak veze Sun Li Previna sa Vudijem Alenom

Sun Li Previn nikada nije zamišljala da će biti žena Vudija Alena. U njenom izlaganju, Alen joj se u početku nije dopao. Pričala je kako ga „mrzi“ jer je bio sa njenom majkom i nije razumela zašto bi neko želeo da bude sa tako „gadnom, zlobnom osobom“. Ali ona kaže da Alen nije bacio mnogo senke na njeno detinjstvo.

„Nikad nisam imala posla sa njim. Retko je dolazio u naš stan pre nego što su mu rođena deca. Čak i tada, nikada nije progovorio, a istina je da mi nikada nije bilo toliko stalo do njega. Uvek je bio zaokupljen poslom i nikada nije razgovarao sa mnom. Nije pričao mnogo ni sa kim od nas,” rekla je.

Ali stvari su počele da se menjaju između njih kada je Sun Li slomila skočni zglob dok je igrala fudbal u 11. razredu. Sun Li je odbila da pozove majku da joj kaže da joj je pomoć potrebna, a kada je to video Vudi Alen odveo ju je u bolnicu a zatim je ponudio da je odveze u školu.

foto: Profimedia

Ovaj mali čin ljubaznosti naterao je Sun Li da Vudija gleda drugom očima. I počeli su da se zbližavaju kada su - na Miin predlog - počeli zajedno da prisustvuju utakmicama Niksa.

„Odveo sam je na utakmicu“, napisao je Alen u svojoj autobiografiji iz 2020. godine, pod nazivom „Apropos of Nothing“. „Dok smo ćaskali na utakmici, otkrio sam da uživam u njenom društvu više nego što bi trebalo."

Ali stvari se između njih nisu se menjale sve do 1991. godine. Tog decembra, otprilike u isto vreme kada je Alen usvojio dvoje dece koje je Mia prethodno usvojila, Dilana i Mozesa, Sun Li i Alen su se sastali da gledaju film.

"Prikazivao sam Sedmi pečat", napisao je Alen u svojoj autobiografiji. „Bergmanov film se završava i mi smo sami u mojoj sobi za projekcije, i prilično glatko, ako to i smem da kažem, nagnem se i poljubim je."

foto: KCS Presse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sun Li je ispričala skoro istu priču medijima. "Časkali smo o filmu, i mora da sam bila impresivna jer me je poljubio i mislim da je tako počelo“, priseća se ona. "Bili smo kao dva magneta, veoma privučeni jedno drugom."

Ona i Alen tvrde da su stvari između Alena i Mie bile praktično gotove u tom trenutku; Mia je dugo insistirala da su oni tada još uvek bili zajedno. Mia Farou je dugo pričala da je Vudi Alen zaveo Sun Li dok je ona bila u srednjoj školi.

Iako nijedno nije ni pomislilo da će to među njma potrajati, Sun Li je znala da će njena majka biti besna ako sazna. Afera je bila „ogromna izdaja za obe naše strane, užasna stvar, užasan šok za nju“.

Onda je Mia Farou saznala.

Optužbe za zlostavljanje protiv Vudija Alena

foto: Van Tine Dennis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U januaru 1992. Mia Farou je otišla u stan Vudija Alena da sačeka njihovog sina Sačela (koji danas nosi svoje srednje ime Ronan) da završi termin za psihoterapiju. Dok je bila tamo, otkrila je nekoliko golih polaroida koje je Alen snimio sa Sun Li Previna.

Malo je reći da je bila ogorčena. U svojoj autobiografiji, Mia piše da je svojoj deci rekla: „Našoj porodici je počinjen zločin". Takođe je navodno izbacila Sun Li iz njihovog stana u Central Parku, rekla Alenu da je Sun Li bila samoubilački nastrojena (nije bila), i navodno rekla Alenovoj sestri: „On je uzeo moju ćerku, ja ću uzeti njegovu."

1. avgusta 1992. godine, kako se afera nastavila, Farou je takođe pozvala psihologa koji je pomagao porodici. Opisala je Alena kao „sataninskog” i „zlog” i molila ga da „pronađe način da ga zaustavi”.

foto: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia

Tada je priča dobila zlokobni obrt. Samo tri dana kasnije, 4. avgusta, Alen je navodno zlostavljao sedmogodišnju Dilanu Feroua u kući Mie Farou u Konektikatu. U intervjuu za CBS 2018. godine, Dilana je rekla:

"Alen mi je rekao da legnem na stomak i da se igram sa bratovim vozom koji je bio postavljen. I seo je iza mene na pragu, i dok sam se igrala sa vozom, bila sam seksualno zlostavljana... Kao sedmogodišnjakinja, rekla bih da mi je dirao intimna mesta... Kao 32-godišnjakinja, prstom je dodirnuo moje intimne organe.”

Vudi Alen i Sun Li Previn, međutim, tvrde da je Dilana bila izmanipulisana od strane njene majke.

foto: Printskrin Youtube

Posle toga, stvari između Alena i Faroua su se brzo pogoršale. Alen je 13. avgusta tužio Farou za starateljstvo nad Ronanom, Dilanom i Mozesom Ferouom, tvrdeći da nisu bezbedni u njenoj brizi i da će okrenuti decu protiv njega. Alen je 17. avgusta objavio izjavu u kojoj potvrđuje da su glasine o njemu i Sun Li „srećom sve istinite“. Takođe je prvi put rekao - javno ili privatno - da je voli.

„Znala sam da me voli kada je održao konferenciju za štampu i rekao to javno“, rekao je Sun Li. „Čak ni tada nisam bila sigurna da je to mislio. Nikada nismo rekli te reči jedno drugom.”

Istog dana, državna policija Konektikata objavila je da je počela da istražuje optužbe Dilane Faroua protiv njenog usvojitelja.

foto: Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Na kraju, sedmomesečna istraga je oslobodila Alena, kao i odvojena istraga za zaštitu dece u državi Njujork. Međutim, sudija je kasnije otkrio da je Alen bio „agresivno ljubazan“ prema Dilani i odbio je njegov zahtev za starateljstvo. Alenova žalba je takođe odbijena.

U međuvremenu, veza Vudija Alena i Sun Li se nastavila. Godine 1997. Sun LI Previn je postala žena Vudija Alena. Imala je 27 godina; dok je on imao je 62 godine.

Nekoliko decenija nakon što su se prvi put poljubili, Vudi Alen i Sun Li su i dalje zajedno. Imaju dve ćerke, koje su usvojili kao bebe. U većini slučajeva, porodica živi prilično normalnim životom, a odnos Sun Li i Alena je i dalje jak.

"Nikada nismo proveli noć odvojeni otkako smo se venčali", rekla je Sun Li.

(Kurir.rs/StilKurir/J.M.)

Bonus video:

07:10 ŽARKO LAUŠEVIĆ NIKADA NEĆE PREŽALITI OVO! Reditelj za Kurir TV otkrio: Radili smo brojne filmove, ali TAJ NOŽ MU JE NAJVEĆA ŽAL