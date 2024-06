U KUĆNIM PAPUČAMA NA ULICI: Sara Džesika Parker prošetala luksuzni komad obuće koji u Srbiji devojke IZBEGAVAJU U ŠIROKOM LUKU

Snimanje treće sezone serije "And Just Like That", nastavka kultnog "Seksa i grada", uveliko je počelo.

Ekipa je trenutno u Njujorku, gde vredno rade na novim epizodama. Publika nestrpljivo očekuje da se upozna sa sitnim detaljima koje procure sa seta.

Diktira trendove

Dogodovštine Keri Bredšo i njenih drugarica na mrežama se prate godinama, a publika i dalje ne može da nasluti kraj ove epske priče.

Lik Keri Bredšo oživela je Sara Džesika Parker, koja decenija uporno diktira modne trendove širom sveta.

Važi za jednu od najbolje odevenih žena na svetu i za ovu sezonu bira papuče koji mnogi nose, a sa druge strane mnogi ne bi poneli za dva života.

Sara je uslikana na ulicama Njujorka u elegantnom izdanju, sa dugom belom košuljom i sivim pantalonama, koje je upotpunila sivim klompama. Ljubitelji mode spremno su dočekali njen autfit, koji je pozdrvljen, kao ležeran, a udoban.

Podeljena mišljenja

U pitanju su čuvene klompe koje su neizostavni komad u srpskim domaćinstvima, a ima ih skoro svaka kuća. Nose ih generacije u raznim prilikama, a pojedinima je to radna obuća.

Ipak, one su tradicionalno rezervisane za kućnu varijantu, te se ne mogu tako često videti na ulicama. S godinama uzimaju sve više maha u modi, pa su tako osmišljeni mnogo elegantniji modeli, koji grantuju udobnost.

