"TO JE BIO POGLED ANĐELA, SKORO DA SAM PAO, RIDAO SAM NA GLAS": Peđolino je heroj našeg detinjstva, a zbog ovog mladića slomio se!

Predrag Vuković Peđolino bio je heroj detinjstva brojnih generacija. Ovaj poznati Zemunac obeležio je odrastanje mnogih u Srbiji, a njegovih autorskih emisija svi se i danas rado sećaju.

Kako u doba kada je stvarao i bio u zenitu popularnosti, društvene mreže nisu bile aktuelne, o Peđolinovom privatnom životu malo toga se znalo. Za razliku od današnjih voditelja kod kojih je mnogo toga transparentno, čuveni Peđolino je mnogo toga čuvao za sebe.

Mnoge je iznenadio kada se pre par godina oglasio na Fejsbuku i podelio neke veoma intimne stvari.On je u jednom statusu opisao potresnu scenu koju je ugledao na ulici, a koja ga je duboko rastužila.

"Stajao je na ulazu u tržni centar... Nema više od 20 godina, kosa prljava i u dredovima, jakna pocepana... Ne prosi, samo stoji... Pitam ga da li je gladan i dajem mu hranu... Tada me je pogledao. Pogled anđela. Skoro da sam pao... Seo u kafić i ridam na sav glas... Srce stalo. Bože, da li sam zaista sreo anđela", napisao je čuveni voditelj i imitator, a ove reči nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Srčani udar i ugradnja stetna

Inače, malo ko je znao da je Predrag Vuković pre devet godina imao velikih zdravstvenih problema. Naime, on je imao srčani udar nakon čega su mu ugrađena tri stenta.

"Mislio sam da imam gorušicu i otišao do mog komšije doktora. On mi je rekao da imam infarkt i pozvao hitnu pomoć. Brzo su došli i odvezli me u Urgentni centar, gde mi je hitno pružena neophodna medicinska pomoć", rekao je tada Vuković za "Informer".

