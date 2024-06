ĆERKA NAŠE GLUMICE ODBILA UDVARAČA, PA JE BRUTALNO PRETUČENA: Hitno završila na VMA gde je operisana, dugo se OPORAVLJALA

Sara Bradić, ćerka naše proslavljene glumice Nade Blam, pre devet godina brutalno je pretučena u jednom beogradskom klubu.

Na nju je tada zverski nasrnuo mladić, koga je prvo odbila, te joj je polomio nos. Kostimografkinja je tada završila na Vojno-medicinskoj akademiji gde je operisana.

Zverski pretučena

foto: Facebook

Sara je uspela zahvaljući ljubavi prodice da prebrodi ovu tešku situaciju, a u tada je i otvoreno stala u zaštitu svih žena koje trpe nasilje.

- Imala sam ozbiljan incident, nakon kog sam ceo dan provela u Urgentnom centru i policiji. Meni nepoznat dečko, koji me je smarao i vređao i koga sam pokušala da se rešim, me je između ostalog, počupao za kosu i ja sam ga na kraju zalila pićem i krenula sam da izađem iz kluba. On je krenuo za mnom i udario me krvnički čelom u nos i napravio prelom na tri mesta - otkrila je Sara nekoliko dana nakon incidenta.

Ovaj zverski napad ostavio je Saru traumatizovanu, koja je morala da se obrati za stručnu pomoć kako bi se izborila sa posledicama nasilja.

Sara je uspela da se nakon ovog stravičnog nasilja vrati normalnom životu. Dobila je još jednu ćerku Leonu.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni (0-24h, besplatan poziv)

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h

(Kurir.rs/I.M.)