"VIDI SE DA JE ROĐENA U SRBIJI" Dua Lipa progovorila NA SRPSKOM usred koncerta u Hrvatskoj, mreže se USIJALE (VIDEO)

Dua Lipa, britanska pevačica albanskog porekla, rođena na Kosovu i Metohiji, održala je pre dve večeri koncert u Pulskoj areni u Hrvatskoj, u okviru svoje evropske turneje, i tom prilikom se publici obratila na srpskom jeziku.

Kontroverzna pevačica trenutno promoviše svoj album "Radical Optimism", a na koncertu u Pulskoj areni pojavila se sa 45 minuta zakašnjenja i okupljenim fanovima se obratila rečima "Dobro veče, Pula!"

To nije bio jedini put da je Dua tokom koncerta govorila srpski. U jednom trenutku dok je izvodila pesmu "Be the one" uzviknula je: "Ajmo ljudi!".

Mnogi korisnici društvenih mreža su prokomentarisali ovaj postupak Due Lipe:

"Vidi se da je rođena u Srbiji", "Ispala je velika budala što nas pljuje i otvoreno mrzi!", samo su neki od komentara na društvenoj mreži X (bivši Tviter).

Britanska pevačica je 2020. godine dospela u žižu javnosti kada je na Instagramu napisala da: "Kosovo nije Srbija" i još više razbesnela javnost u našoj zemlji kada je podelila zastavu takozvane "Velike Albanije".

