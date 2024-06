MAJKA BENA AFLEKA GRLI DŽENIFER, ALI NE LOPEZ: Dok svet bruji o RAZVODU, ona se intimizira s BIVŠOM SNAJOM, a s njima je i glumac

Dok traju šuškanja o razvodu Dženifer Lopez i Bena Afleka, ona je u šopingu, dok je on s bivšom, piše Page Six. Dženifer Lopez provela je popodne s ćerkom Emom u kupovini. Ben Aflek je taj dan proveo s bivšom suprugom, Dženifer Garner.

Džej Lo je bila sa svojom 16-godišnjom ćerkom u Sephori na Beverli Hilsu u Kaliforniji. Činilo se kako je dobro raspoložena dok je razgovarala s obožavateljima koji su je zaustavili i fotografisala se. Nosila je belu košulju, široke farmerice i štikle. Uz to je nosila crvenu Hermes torbicu, sunčane naočare, ali i burmu. Ćerka Ema, inače bliznakinja brata Maksa, nosila je opuštenu odevnu kombinaciju - plavu majicu, kratke pantalone i sandale. Pre šopinga je Dženifer viđena kako odlazi u svoju kancelariju, iako je nedavno otkazala svoju turneju "This Is Me... Live" kako bi se fokusirala na porodicu.

S druge strane, Aflek je bio sa svojom bivšom suprugom. Zajedno su odveli svoj sina Semjuela (12) na poslednji dan škole pre ljetnjeg raspusta, piše Daily Mail. Potom im se ispred škole pridružila i Benova majka, a susret s bivšom snajom prošao je vrlo srdačno, pa su se tom prilikom i zagrlile.

Aflek se izgledao ozbiljno dok je hodao s Garner, s kojom je bio u braku od 2005. do 2018. godine i imaju još decu Vajolet (18) i Serafinu (15).

Lopez i Aflek su poslednji put zajedno viđeni za vikend na svom imanju na Beverli Hilsu vrednom 60 miliona dolara dok pokušavaju da ga prodaju. Priča se od maja da se razvode i da spavaju na odvojenim adresama.

Aflek i Lopez venčali su se u julu 2023. u Las Vegasu nakon što su ranije raskinuli veridbu početkom 2000-ih. Pre udaje za glumca Lopez se udavala tri puta, za Krisa Džada, Odžanija Noa i Marka Entonija. Bila je verena za Aleksa Rodrigeza.

