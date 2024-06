NOVE FOTOGRAFIJE BREDLIJA KUPERA ŠOKIRALE SVET: Svi bruje o romansi sa 20 godina mlađom, a on NIKAD BIZARNIJE NIJE IZGLEDAO

Slavni holivudski glumac Bredli Kuper uhvaćen je nedavno na ulicama Njujorka, dok je šetao sa sedmogodišnjom ćerkom Leom, a sve je zaintrigirao njegov izgled.

foto: Profimedia

Ovaj 49-godišnjak promenio je frizuru, a svu pažnju ukrala je njegova brada, koja je bila dosta drugačije stilizovana.

Kuper je šetao u ležernoj kombinaciji - na sebi je imao farmerke, crnu košulju i sive patike, od aksesoara je imao naočare za sunce.

Brada

Ipak, sve oči bile su uprte u njegovu neobičnu bradu, koja mu je davala pomalo bizaran izraz, budući da je obrijao samo u predelu ispod usana, dok je svuda bila gusta i uredno počešljana.

foto: T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ovakvu bradu fanovi su odmah povezali sa likom Vulverina u istoimenom filmu, kog je svojevremeno tumačio Hju Džekmen. Kuperova kosa bila je i dalje razbarušena, ali je napravio razdeljak na sredini, što je takođe doprinelo njegovom čudnom izgledu.

Nije poznato da li Kuper ovu nekonvencionalnu bradu nosi zarad neke uloge ili je jednostavno promenio stil. On trenutno radi na filmu "Is This Thing On" na kome će raditi i kao glumac i režiser.

Ljubi zgodnu manekenku

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Podsetimo, ovih nedelja poznati neženja je tema tabloida širom sveta, nakon što su šuškanja o njegovoj romansi sa 20 godina mlađom manekenkom Điđi Hadid postala sve glasnija.

Par se još uvek nije javno oglašavao o svojoj romansi, ali često se mogu videti zajedno, te američki mediji pišu da su zajedno od kraja 2023. godine.

foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Nedavno su, kako prenosi "Page Six", viđeni u poznatom nujorškom restoranu na večeri sa nekoliko prijatelja, a sve vreme su razmenjivali nežne dodire i poljupce.

(Kurir.rs/I.M.)