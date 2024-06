RASPADALI SMO SE, NISMO USPEVALI DA OSTANEMO TREZNI: Unuka milijardera se udala za 15 GODINA STARIJEG i htela razvod posle 12 sati

Šarlot Frojd, unuka medijskog tajkuna i milijadera Ruperta Merdoka i potomak čuvenog psihijatra Sigmunda Frojda, je u jednom intervjuu pričala o svom venčanju za repera Luka Storija.

Ona je za "The Mail on Sunday" rekla: „Bili smo u braku 12 sati kada nam se ceo svet raspao. Ponovo je počeo da se ponaša užasno tokom puta na naš medeni mesec. To nije bio preterano dobar znak", i već tada je znala da brak neće potrajati.

😳Rupert Murdoch's granddaughter, Charlotte Freud ties the knot with Luke Storey in Cotswold ceremony...with 🤡her/their/his🤡 bridesmaids🍆🤡 pic.twitter.com/RnnjEza6RC — BasiaQ (@q_basia) July 4, 2022

Šarlot, koja sada ima 23 godine, upoznala je Luka, zavisnika od droge i alkohola, kada je ona imala samo 18, a on 33 godine. I sama Šarlot imala je imala problema sa drogom, pa joj je Stori pomogao da stane na put zavisnosti od ketamina, nagovorivši je da se pridriži grupi za pomoć "Anonimni narkomani".

Šarlot i Luk su se venčali su u crkvi Svete Marije u Vestvelu 2022. godine. Na venčanju su se pojavile mnoge poznate zvanice, i sve je delovalo da za mladi bračni par počinje život iz bajke.

Međutim, ovo je bilo daleko od istine. Šarlot je rekla da je ubrzo shvatila da će odvikavanje od droge igrati veliku ulogu u njihovom braku.

Rekla je: „Osećala sam se kao da su tri osobe u vezi – ja i on i naš oporavak."

„Kada je naše odvikavanje imalo uspeha, onda smo bili jaki, a ako nije, raspadali smo se. Imali smo odličan odnos kada smo bili trezni, ali niko od nas nije mogao da ostane priseban."

Svi su verovali da je njihova veza sjajna, pa je zato razvod braka posle samo 14 meseci za javnost bio šok.

Šarlot sada živi u Los Anđelesu sa novim dečkom i sprema se da pomogne svojoj prijateljici Džesi da u narednim mesecima pokrene aplikaciju za upoznavanje za one koji su pobedili zavisnost od droge i alkohola.

(Kurir.rs/DailyMail/M.F.)

Bonus video:

00:32 Svadba Tamare i Darka