OTKRIVENO ZAŠTO SE JOŠ JEDNA ĆERKA BREDA PITA ODRIČE OČEVOG PREZIMENA: Jednu stvar mu NIKAD neće oprostiti, angažovala i ADVOKATA

Ćerka Breda Pita, Šajlo, čekala je četiri godine da se otarasi očevog prezimena. Sve je izazvalo neslaganje tokom bitke za starateljstvo kad je imala samo 14 godina.

Šajlo Džoli Pit, čija je majka Anđelina Džoli, podnela je zahtev za odbacivanje prezimena Pit u ponedeljak, 30. maja, tri dana nakon što je postala punoletna. Bio je to prvi rok u kom je to mogla da uradi.

The Mail je prošle nedelje otkrio da je angažovala (i platila) advokata da se pozabavi tim pitanjem. Izvor upoznat sa slučajem rekao je da je njen zahtev povezan s (navodnom) "istorijom zlostavljanja" od strane njenog oca i takođe s "kršenjem prava Šajlo kao žrtve".

"Rečeno mi je da ona okrivljuje oca za zakonske poteze zbog kojih nije stigla da svedoči o svojim željama u vezi sa starateljstvom. Takođe nije stigla da progovori o tome šta se dogodilo na tom kobnom letu 2016. godine, koji je doveo do raspada braka njenih roditelja — iako je to želela", rekao je.

O pitanju starateljstva nad šestoro dece Džoli Pit - Paksom, Medoksom, Zaharom, Šajlo, Noksom i Vivijen - odlučeno je tokom šest meseci saslušanja iza zatvorenih vrata između decembra 2020. i maja 2021.

Džoli je podnela zahtev za saslušanjem dece, ali on nije prihvaćen. Sudija Džon Oudekirk presudio je da starateljstvo treba da bude podeljeno i odbio je da sasluša iskaze dece, koja su već bila podvrgnuta proceni terapeuta. Presuda je poništena 2021, nakon što se Džoli žalila na osnovu toga što je sudija imao komercijalnu vezu s jednim od Pitovih advokata.

"Rečeno mi je da nema planova za dalje pravne radnje u vezi s ocem. Nije poznato hoće li mlađa braća i sestre, Noks i Vivijen krenuti njenim stopama kada napune 18 godina u julu 2026", tvrdi izvor.

Dok je Šajlo više puta hodala crvenim tepisima sa Džoli, ni ona, ni njena braća i sestre nisu učinili isto za Pita.

"Ovo je rezultat školskog primera roditeljskog otuđenja i to je velika tuga u njegovom životu. Tu su godine i godine njenog pričanja i prepričavanja istih laži (o Bredu), a stvarnost je da je otuđila decu od njega, a to je za Breda uznemirujuće. Stalo mu je do svih njih. To je porazno", tvrdi izvor blizak Pitu.

Njegov portparol je ove nedelje rekao da neće komentarisati ništa kada su u pitanju njegova deca. Zahara, studentkinja Spelman koledža u Atlanti, više ne koristi prezime Pit, kao ni njena braća Medoks i Paks. Vivijen je ovog proleća radila s Anđelinom na mjuziklu "The Outsiders" u Njujorku, a u programu je navedena kao "Vivijen Džoli'.

