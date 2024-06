"NEMA IM VIŠE SPASA" Benu Afleku nakon vikenda provedenog s Džej Lo SVE LAĐE POTONULE, njegova faca govori VIŠE OD REČI (FOTO)

Slavni par, Ben Aflek i Dženifer Lopez, nakon što je nekoliko sati proveo zajedno u svojoj vili vrednoj 60 miliona dolara, o kojoj se poslednjih dana u medijima dosta pisalo, kako prenosi Page Six, druženje je nastavljeno u Aflekovoj kući u Brentvudu, koju mesecima iznajmljuje.

Međutim, nisu bili sami!

Tamo je bila i Aflekova bivša supruga, Dženifer Garner. Dalji detalji nisu poznati. Lopez, kako pišu mediji, navodno više ne može da spase svoj brak s glumcem.

"Dženi se stvarno trudila, ali ne može više, ne ide nabolje, sve je gore", rekao je izvor za pevačicu i glumicu, koja je nedavno otkazala svoju turneju kako bi se posvetila porodici.

Lopez vreme provodi sa svojom decom, koju je dobila s bivšim suprugom Markom Entonijem, ali i Aflekovom decom koje glumac ima s Garner. Zvezda se nada i povratku rada na turneji "This is Me... Live".

"Uzbuđena je zbog odlaska na turneju sledeće godine kada joj lični život bude mirniji...", dodao je izvor.

