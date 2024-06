VOLELA JE SAMO NJEGA, A ON U KREVET GODIŠNJE VODIO 250 ŽENA: Pravio decu okolo, preko svega mu prešla, a onda se desila TRAGEDIJA

Pevač Tom Džons poznat je, osim po muzici, i po svom burnom ljubavnom životu. Iako je imao razne afere dok je bio u braku s Melindom Trenčard, svojom prvom ljubavi, nikada nije razmišljao o tome da je ostavi. Linda, kako su je mnogi od milja zvali, preminula je 2016. godine od raka pluća u 75. godini, a Džons je nedavno proslavio svoj 84. rođendan. Evo kroz koje su sve krizne trenutke njihove romanse Linda i Džons prošli.

Oprostila mu je afere

Upoznali su se dok su još bili tinejdžeri, Linda je s 15 godina pristala da izađe na sastanak s muzičarem i kasnije zatrudnela i venčala se za njega nedugo nakon njenog 16. rođendana, piše The Mirror. Linda je ostala u senci Džonsove karijere - njegov menadžer ga je predstavljao kao 22-godišnjeg samca, ne kao 24-godišnjeg supruga i oca.

Ona je, nakon rođenja sina Marka i spontanog pobačaja, ostala neplodna, a Džons se još jednom ostvario kao otac. Nakon ljubavnice, Mis sveta Mardžori Volis, muzičar je ljubio model Ketrin Berkeri, koja je ostala trudna. Pevač se dve decenije, kako prenose mediji, odricao svog sina Džonatana optužujući Ketrin da ga je "uhvatila na prevaru".

S Mardžori je, s druge strane, ostao u dobrom odnosu i nastavili su da budu prijatelji i godinama nakon afere. Ljubavnici su se upoznali kada je misica pozvana na njegov nastup u Londonu 1974, nakon kog su sledeće godine fotografisani kako se ljube na plaži. Njoj je kruna za izbor tada oduzeta, a tragedija se nastavila i dve nedelje kasnije kada je njen verenik, vozač trka, Piter Revson, preminuo.

Iako je Mardžori tada utihu htela da potraži kod Džonsa, bojeći se Lindine reakcije, on je taj odnos prekinuo. Međutim, kako prenose mediji, Mardžori je pre 12 godina otkrila da su ona i Džons i godinama nakon ostali prijatelji i da se ponekad čuju telefonom.

Pronašla je dokaze da je vara

Džons je bio u vezi i s pevačicom Meri Vilson, s kojom je aferu započeo dok je bio na turneji u SAD. Linda je na aferu počela da sumnja kada je Meri krenula da dolazi u Veliku Britaniju, a svoju teoriju je potvrdila odlaskom u stan suprugove ljubavnice, te je, iako su pevač i njegov menadžer uklonili svaki dokaz da je Meri tamo bila, videla jelo koje mu je pevačica spremila na koje je "tim za uklanjanje dokaza" zaboravio.

"Bolje da to središ jer bez mu*a nećeš moći ništa", prenosi The Mirror da je tada rekla Linda. Meri je godinama kasnije priznala da je bila zaljubljena u Džonsa i da se osećala slomljeno kada se njihov odnos završio, ali da je dobro što se tako dogodilo. Ako je verovati medijima, pevač je na vrhuncu svoje karijere spavao s do 250 žena godišnje, ali na tu brojku se ne osvrće, kao ni na svoje, javnosti dobro poznate, afere, u memoarima "Over the Top and Back". Priznao je da mu nijedna od tih žena nije značila kao Linda i da nijedna od njih nije zaslužna za njegove uspehe, pa nemaju razloga da budu dokumentovane u njegovoj knjizi.

Biograf Šon Smit kazao je da, iako su Linda i Džons bili u braku više od 50 godina, verovatno su u društvu jedno drugog proveli samo 10 godina. Džons je kasnije saznao da je njegova supruga patila od depresije i da se osećala kao da nikada nije bila dovoljno dobra da bi bila njegova supruga.

Volela ga je

Uživali su u privatnom braku i retko su bili viđeni zajedno u javnosti, a razlog tome može biti i agorafobija, strah od javnih ili otvorenih prostora i gomile ljudi, od koje je bolovala. Prijatelji su kazali, kako prenosi The Sun, da se Linda bojala da je neko ogovara. Ipak, trenuci u kojima se osećala živom bili su kada bi ugledala svog supruga. "Osećam se živom kad Tom uđe na vrata, bez obzira na doba dana ili noći", kazala je u jednom od retkih intervjua.

A da li je taj osećaj bio obostran? Uprkos aferama i bračnim nevoljama, Džons je priznao da se teško nosio sa smrću supruge.

"Iskreno, nisam mislio da ću to preživeti. Sada svaki put kada stanem na scenu, ona je sa mnom. Pre nego što je umrla, rekla mi je: ‘Nemoj da misliš na mene kako umirem, misli na mene kako se smejem‘", prenose mediji da je kazao poznati pevač za kog The Sun procenjuje da danas vredi 252 miliona funti. Zahvaljujući prodaji 100 miliona ploča, ali i angažmanu na "The Voiceu", gde je bio u ulozi predsednika žirija, Džons ima visoku vrednost kojoj doprinosi i njegov impresivan portfolio s nekretninama.

