GLUMAC JE POGINUO U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI: Šta se zapravo desilo KOBNOG dana, o ovome svi govore - umešala se i njegova ćerka!

Poznati glumac u jeku popularnosti poginuo je 2013. godine kada je imao samo 40 godina. Vesti o ovoj tragediji obišle su svet, a mnogi i danas ne mogu da se pomire sa tim. Okolnosti pod kojima se desila nesreća u kojoj je izgubio život ostale su nerazjašnjene.

Pol Voker se automobilom zakucao u stub na ulici, nakon čega je od siline udarca auto planuo. Glumac je ostao zarobljen zbog kojasa, a kada su stigle ekipe hitne pomoći, nažalost, mogle su samo da konstatuju smrt. Zvezda "Paklenih ulica io je na suvozačkom mestu u "poršeu", kojim je upravljao njegov prijatelj, koji je takođe stradao u nesreći u mestu Santa Klarita, u blizini Holivuda.

Pol Voker poginuo je u saobraćajnoj nesreći foto: Profimedia

Okolnosti nesreće

Kako je saopšteno, vozač je izgubio kontrolu nad automobilom, koji je sleteo sa puta i zakucao se u stub ili u drvo i potom zapalio i eksplodirao. "Brzina je bila jedan od faktora koji je doveo do nesreće", saopštila je kancelarija okružnog šerifa Los Anđelesa.

Nakon što je ova vest odjeknula, usledilo je i saopštenje na zvaničnim Fejsbuk stranicama glumca.

"Teška srca moramo da potvrdimo da je Pol Voker poginuo u saobraćajnoj nesreći, tokom humanitarnog događaja koji je organizovala njegova fondacija Reach Out Worldwide. On je bio suvozač u automobilu koji je vozio njegov prijatelj. Obojica su izgubili život. Mi smo šokirani i ožalošćeni", saopšteno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici stradalog glumca.

U dokumentarcu koji je snimljen o njegovom životu otkriveni su prvi put neki novi detalji kada je njegova majka ispričala da je Pol žurio na događaj koji je organizovala njegova humanitarna organizacija. Tog dana isplanirao je sa svojom 19-godišnjom ćerkom kićenje jelke, međutim, stigla mu je poruka sa podsetnikom za humanitarni događaj na koji je otpuno zaboravio, te je izjurio iz kuće. Stigao je na događaj, ali se sa njega nikada nije vratio.

Mesto nesreće koju glumac nije preživeo

Teorije zavere

Nakon ovog tragičnog događaja usledile su brojne teorije zavere, neki su išli toliko daleko govoreći kako je glumac navodno ubijen, te da se istina neće saznati jer je automobil u kojem je nastradao potpuno uništen.I dan-danas njegova smrt ostala je neprežaljena, a mnogi i dalje ne veruju da je život poznatog glumca koji je je krenuo u svet šoubiznisa još sa 2 godine okončan tako naglo.

Pol Voker iza sebe je ostavio ćerkicu Medou

Humanitarni rad

Aktivno se bavio i humanitarnim radom, međutim, 3. novembra 2013. izgubio je život u saobraćajnoj nesreći. Njegova ćerka Medou podigla je u jednom trenutku i tužbu protiv Poršea, ali su se nagodili van suda.

Karijera već sa dve godine

Rođen je 12. septembra 1973. godine u kalifornijskom gradu Glendejlu. Prvo pojavljivanje na televiziji imao je u jednoj reklami za pelene, a već sa dve godine počeo je da se bavi manekenstvom.

Od 12 je deo brojnih dečijih televizijskih emisija, a mnogi su mu predviđali više nego svetlu budućnost. Kako je bio sve popularniji, a njegova karijera rasla uzlaznom putanjom tako je javnost počeo i da zanima njegov, više nego buran ljubavni život. Voker je glumio i u filmovima "Varsity Blues,” "Into the Blue," “Flags of Our Fathers” i “Takers".

Važio je za velikog zavodnika, a tokom devedesetih zabavljao se sa Rebekom Mekbrejn koja mu je 1998. rodila ćerku Medou.

