OVO MALO KO ZNA O LJUBAVI NOVAKA I JELENE: Godinama pre venčanja Đoković joj je OVO PRIREDIO, detalj koji je mogao sve da uništi!

Jelena i Novak Đoković imaju jedan od najstabilnijih brakova na javnoj scenu. Svoju dugogodišnju ljubav krunisali su brakom 2014. godine. Tada su već znali da očekuju sina Stefana.

Iz dana u dan jedno drugome pokazuju ljubav i nežnost, a važne datume nikada ne zaboravljaju. Novak je danas na veoma emotivan način čestitao rođendan supruzi Jeleni,a čestitku je objavio na svom Instagramu.

"Srećan rođendan najboljoj ženi, majci, prijatelju, partneru, lideru, učitelju insiraciju koju bih mogao poželeti. Moj dubl partner do kraja života, Jelena", napisao je Đoković.

Novak i Jelena Đoković imaju jedan od najskladnijih brakova foto: Printscreen

Najbolji svetski teniser oduvek je znao da pokaže emocije, a zbog toga ga je Jelena i zavolela. Kada je želeo da zaprosi svoju sadašnju suprugu, priredio joj je čin za pamćenje. Nije sve išlo kao po planu, ali je bilo nezaboravno.

"Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo "Hoćeš li da se udaš za mene?” Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. "O, bože. Imamo rupu u balonu" - otkrio je ranije teniser.

Emocije pokazuju bez ustezanja foto: Profimedia

Jelena je otkrila svoje viđenje ove veoma zanimljive situacije.

"Onda sam videla drugi balon na kojem se pojavila, kako sam tada mislila, reklama. Pomislila sam da li je on lud, šta će ova reklama u to doba, a onda sam tek pročitala šta piše. Okrenula sam se, a on je već klečao s prstenom - rekla je Jelena svojevremeno.

(Kurir.rs/M.J)