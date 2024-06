PROSLAVILA SE ULOGOM STRIPTIZETE U ŽIKINOJ DINASTIJI I ZARADILA 500 MARAKA: Ovako danas izgleda OLIVERA koja je očarala Srbiju

"Žikina dinastija" je serijal na kojem su odrastale generacije širom Srbije. Često se i danas prikazuje, a replike iz ovog ostvarenja su postale nezaboravne.

Pored glavnih likova koji su obeležili ovaj serijal, zapaženu rolu imala je i glumica Olivera Viktorović. Tada se proslavila ulogom striptizete. Za ovaj angažman dobila je honorar od 500. maraka.

Uloga u Žikinoj dinastiji donela joj je izdašan honorar foto: Printscreen

"Prvi put je trebalo da se razgolitim pred njim, a on je kolega mog oca, koga znam kad sam bila dete. Meni je to bilo strašno. Rekla mi je jedna koleginica da za takve scene mogu da tražim da ekipa izađe. I došlo je snimanje, a ja ne znam šta da radim i samo ćutim. Vidi on da ja imam problem i zove me i kaže: "Vidi, sunce, znam šta želiš da tražiš. Nemoj to da radiš. Ponašaj se kao da si u rolci, molim te. Moraš to da uradiš kao da je normalno." Poslušam ga. Mislim da niko nije primetio da imam tremu. Bio je bolestan tih godina i već je išao sa štapom. Naša dijaspora je taj film gledala na VHS kasetama i narod me je znao kao Violetu Stiptizetu. Ne smatram da je to moja najznačajnija uloga, ali je najpopularnija", govorila je svojevremeno glumica.

Olivera je otkrila i kako je potrošila ovaj izdašan honorar za ono vreme.

"Od honorara sam kupila kućicu. Imala sam 500 maraka. Poznaju me kao Violetu. Značilo mi je finasijski jer sam radila za četiri marke. Kao mladoj glumici mi je isto značilo da radim sa Gidrom i Jelenom Žigon. Nisam ni sanjala da će to biti toliko gledano. I u dijaspori se gledalo, tamo su me prepoznaju - rekla je ona u emisiji "Blic dan".

Iako su od tada prošle godine i godine, čini se da se glumica nije nimalo promenila. Zrelost joj je samo dala na šarmu i lepoti.

Oliverina deca na koje je mnogo ponosna foto: Privatna Arhiva

Ponosna majka

"Bojanu sam rodila u 32. godini. Bila sam najstarija u gradskom porodilištu. Ništa nisam znala šta ću da radim s detetom kad izađem, ali tu su bili moj muž i mama. Nisam dana bolovanja uzela, jer sam se osećala dobro. Nastavila sam da radim svoj posao. Bojanom se bavio moj muž. Đura je po zanimanju pomorac, ali se udao u Beograd iz Crne Gore. Dobro govori nemački, pa je radio kao prevodilac... neko vreme je radio u "Radoviću", pa na Pinku, a onda je prešao u Pan teatar. Njegov posao je vezan za administraciju", govorila je glumica.

Olivera Viktorović ima dvoje dece foto: Damir Dervišagić

Sinu Mihailu je daka ime po svom, ali i suprugovom ocu.

"Mihailo je dobio ime po dedi. I moj otac, a i Đurin, zvao se Mihailo. Lepo je ime, pa je tako odluka pala. Na četvrtoj godini je menadžmenta. Snimao je reklamu i malo se bavio glumom. Radio je u magacinu i na građevini. Ne libi se posla. Bio je kao dete plav, a sada je riđ. Svuda ga registruju. Bavi se ekstremnim sportovima, što me raduje, ali i plaši. Vozi kajt i snoubord. Na mene je to povukao. I Mihailo je u ozbiljnoj vezi, kao i Bojana", pričala je svojevremeno.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

01:15 DA LI ZNATE PRAVO IME EVE RAS? Ovo je jedva stalo u ličnu kartu, a JEDNO OD PREZIMENA JOJ JE VAGNER! Glumica otkrila sve detalje