OGLASIO SE GLUMAC KOJI JE OPTUŽEN ZA KANIBALIZAM: Želeo bivšoj da GLOĐE REBRA, žigosao je i zlostavljao, a sad on GLUMI ŽRTVU

Otkako se saznalo za mutne radnje Armija Hamera, koji je mučio nekoliko devojaka, a bivšu silovao, žigosao i potom pokušavao da je "pojede", slavnom glumcu vrata Holivuda bila su momentalno zatvorena. Nakon skandala, Hamer se tri godine praktično skrivao od javnosti, te se čak u jednom trenutku bavio i nekretninama.

Ipak, izreka "svakog čuda tri dana dosta" i u njegovom slučaju se pokazala kao tačna, te je nekada jedan od najvećih zavodnika uspeo da se vrati na javnu scenu krajem prošle godine.

Glumac je najpre otvorio profil na Instagramu, a potom je i samouvereno pozirao na crvenom tepihu.

Danima potom paparaci su ga redovno slikali na ulicama Los Anđelesa, gde se kretao slobodno, kao da jedan greh nema na savesti.

On se sada prvi put oglasio nakon skandala koji mu je okončao karijeru, i baš kao što se očekivalo, pokušao je sebe da predstavi kao žrtvu. Ne samo da je na neki način opravdao nasilje nad bivšim partnerkama, već tvrdi i da je nepravedno optužen. Ipak, ističe da je zahvalan na ovom iskustvu.

"Šta god da su ljudi rekli, šta god da se desilo, sada sam na tački svog života u kojoj sam zahvalan za svaki deo toga. Zaista sam veoma zahvalan na tome, jer se nisam osećao dobro pre nego što su mi se sve te stvari desile. Nikada nisam bio zadovoljan. Nikad nisam imao dovoljno. Nikada nisam bio zadovoljan samim sobom niti sam imao samopoštovanje. Nikada nisam znao kako da volim sebe. Nikada nisam znao kako da sam sebe vrednujem, ali sam radio ovaj posao gde sam validaciju dobio od toliko drugih ljudi, da nisam morao ni da naučim kako da sam sebe cenim", rekao je on nedavno u podkastu "Painful Lessons".

foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Armi se osvrnuo i na optužbe da je kanibal: "Ljudi su me zvali kanibalom. Kao da sam jeo ljude! Šta???? Da li znate šta treba da uradite da biste bili kanibal? Morate stvarno da pojedete te ljude"!

Dodao je i nekoliko reči o svom životnom padu, priznavši da je pomišljao čak i na samoubistvo.

"Bila je to smrt ega, smrt karijere. U mom životu eksplodirala je neutronska bomba. Ubila je sve. Bilo je mnogo dana kada sam mislio da ovo više ne mogu da podnesem. Bio sam omražen... To me je odmah pogodilo... Bilo je trenutaka... Jednostavno sam otišao sam na obalu, otplivao stvarno daleko i samo sam ležao... Polovičan pokušaj suicida. Ali, onda sam pomislio da ne mogu to da uradim svojoj deci", iskreno je priznao.

Armi je istakao da njegove holivudske karijere "sada nema nigde", ali da planira da napiše sopstveni scenario. On je u više navrata negirao optužbe, a okružni tužilac Los Anđelesa nije podigao tužbu protiv glumca, ali je svejedno "izbačen" iz Holivuda.

foto: Profimedia

Priznao da je bio emocinalno nasilan

Iako je Hamer insistirao na svojoj nevinosti kada je reč o seksualnom zlostavljanju, priznao je da je bio emocionalno nasilan prema bivšim partnerkama, ali je za svoje postupke okrivio to što je bio seksualno zlostavljan kao dečak od 13 godina od strane neimenovanog mladog pastora.

Šta je uradio Armi Hamer?

Podsetimo, Hamer je navodno bivšu ljubavnicu napao i žigosao, dok je drugu silovao i želeo da je ubije kako bi joj "glodao rebra". Iako je glumac demantovao tvrdnje oštećenih devojaka, sve je palo u vodu kada su procurile glasovne poruke koje im je slao, a u kojima je govorio da je maštao da ih "gleda dok ih siluju", kao i da je masturbirao dok je sve to zamišljao. Pisao im je i da želi da ih "peče na roštilju", a u većini poruka je pokazivao kanibalske skonosti, o čemu je najviše bilo reči u dokumentarcu "House of Hammer".

Armie Hammer message to one of the victims pic.twitter.com/7czFREXXK0 — lola lolic (@gimmemoregossip) June 17, 2024

Njegove bivše devojke Kortni Vučeković i Džulija Morison, koje su navodno doživele zlostavljanje od Hamera iznele su svoje dokaze u vidu delova razgovora, skinšotova komunikacije.

"Imam fantaziju o tome da neko dokaže svoju ljubav i odanost tako što će da mi dozvoli da ih vežem na javnom mestu noću i da njihovo telo učini slobodnim za upotrebu", napisao je glumac, tvrdi Morison čitajući tekstualnu poruku.

"Moja opklada je podrazumevala da se pojavim kod tebe i da te potpuno vežem i onesposobim i da budem u mogućnosti da radim šta god želim sa svakom rupom u tvom telu dok nisam završio s tobom", izjavio je glumac.

foto: Profimedia

U novom trejleru se pojavljuje i Hamerova tetka, Kejsi Hamer, koja je producent i konsultant u dokumentarnoj seriji, koju su režirali Eli Hakami i Džulijan Hobs. Ona je 2015. napisala i knjigu pod nazivom "Surviving My Birthright" u kojoj tvrdi da ju je njen otac zlostavljao.

Dokumentarac "hronološki prati duboko zabrinjavajuće optužbe iznete protiv hvaljenog i obožavanog glumca Armija Hamera i mračnog, izopačenog nasleđa dinastije Hamer". Međutim, i pored dokaza, poruka, Hamer je pušten na slobodu, što je izazvalo bes ljudi.

foto: Profimedia

"Znači, dovoljno je da budete bogati i odmah je puj-pike ne važi", "Zašto ovaj čovek nije još uvek u zatvoru", "Zlostavljač nastavlja da snima filmove?", "Zašto ovom čoveku neko daje šansu", "Ne razumem ljude koji se druže sa silovateljima", samo je delić koji se mogao pročitati nakon svega, a da li će Hamer ikada zaista uspeti da vrati karijeru, ostaje da vidimo.

(Kurir.rs/ Mondo/ L. S.)

Bonus video:

01:02 Krisa Nota optužile dve žene za seksualno zlostavljanje