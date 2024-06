RAZVODI SE ZAVODNIK KOJI JE SUPRUGU PREVARIO SA 80 ŽENA: Krio ljubavnicu U KUĆI, intervenisala POLICIJA, ovo su DETALJI

Glumac i bivši model Vilijam Levi objavio je 2022. godine na Instagramu da se nakon 18 godina braka razvodi od supruge Elizabet Gutjerez. Međutim, nekoliko minuta kasnije izbrisao je tu objavu, ali kako pišu strani mediji, njihovoj ljubavi je sada, posle 18 godina braka, definitivno došao kraj.

Glumac kubanskog porekla Vilijam Levi stekao je titulu miljenika žena gotovo odmah nakon što se prvi put pojavio u svetu šou-biznisa, prvo kao model, a potom i kao glumac u telenovelama. Zvezda latino serija nekoliko puta je proglašavan za najseksepilnijeg muškarca na svetu, a sada je osvojio još jednu titulu, titulu najvećeg preljubnika.

Kako su pisali svetski mediji, Levi je prevario suprugu sa 80 različitih žena, a prošle godine isplivala je još jedna njegova afera.

Latino zavodnik nikada nije krio da je neveran supruzi, a glasine o njihovom razvodu kruže otkako su se venčali.

Međutim, ove godine ona je bila ta koja je objavila da se zvanično rastaju.

U sve je bila uključena i policija

Policija je pozvana u porodični dom Elizabet Gutijerez ​​i Vilijama Levija zbog nemira u porodici, prema izveštaju policije o incidentu do kog je došao "Us Weekly". U policijskom izveštaju, ćerka ovog para, Kejli, rekla je policajcima da je ušla u porodičnu kuću kada je čula ženski glas kako dolazi iz spavaće sobe njenog oca.

Kada je pokušala da uđe, Levi ju je navodno gurnuo kako bi je sprečio da uđe. Levi je negirao da je gurao Kejli, a u izveštaju je navedeno da na Kejli nije bilo "nikakvih tragova, crvenila ili znakova povrede". Na snimcima policijske kamere sa incidenta koji su podeljeni na društvenim mrežama, Gutijerez i Kejli govore policajcima da je Levi u kuću doveo drugu ženu koju trenutno krije. Elizabet Gutijerez je tvrdila da je Levi bio "očigledno pod uticajem nečega" i nazivala ga svojim bivšim.

"Ovo je moja kuća i kuća moje dece, tako da ona treba da ode", rekla je Gutijerez, dodajući da Levi može da radi šta god želi drugde, ali ne u njihovoj porodičnoj kući.

Takođe je rekla da je blokirala Levija, tvrdeći da je on "uvek vređa". "Us Weekly" je kontaktirao Levija i Gutijerez za komentar, a glumica je potvrdila da su ona i Levi bili razdvojeni "par meseci" tokom iskrenog intervjua za "Hola".

"Trenutno nismo zajedno. Sa moje strane, to nikada nije bilo zbog nedostatka ljubavi, samo mislim da nisam ista devojka koju je upoznao pre 20 godina. Ono što želimo u ovom trenutku je drugačije. Uvek ću ga voleti, uvek ću mu želeti sve najbolje, i kao što sam uvek govorila, bio sa mnom ili ne, želim da ga vidim srećnog. To je ono u šta sam se zaljubila, njegov osmeh… Uvek želim da ga vidim nasmejanog. Postoje stvari koje, ako se ne promene, morate da promenite. I to je bila opcija koju sam morala da uzmem u obzir", rekla je ona.

Gutijerez je dodala da nije tajna da je Levi bio ljubav njenog života i rekla je da su njena deca "u miru" sa razvodom.

"Vilijam je odličan otac, a ljubavi oboma ne nedostaje, tako da su dobro i biće dobro. Očigledno, to nije bilo idealno ni za jednog od nas, ali stvari se dešavaju i morate da idete dalje. Morate pokazati da čak i ako se na neki način osećate poraženo, morate da držite visoko podignutu glavu i da idete napred", istakla je.

Govoreći o glasinama o prevari koje su godinama okruživale vezu, glumica je objasnila zašto nikada nije popustila pod spoljnim pritiscima da napusti Levija.

"Moje odluke nikada nisu bile zasnovane na površnim razlozima. Moja odluka je bila zasnovana na onome što ja znam, na onome što oboje znamo, i to nije bilo kada su ljudi hteli da donesem odluku ili je ne donesem, ili nikada nisam dozvolila da bilo ko utiče na mene, čak ni na moju porodicu. Mislim, moja porodica mi nikada nije rekla da donesem odluku ili da je ne donesem. Moje odluke su moje", rekla je tada.

Početak ljubavi i početak prevara

Ljubavna priča između Elizabet Gutijerez i Vilijama Levija počela je kada su se upoznali u jednom rijalitiju 2002. godine. Tokom njihove dvadesetogodišnje veze, Vilijam Levi se našao umešan u brojne kontroverzne situacije.

Prve glasine o neverstvu kubanskog glumca pojavile su se 2008. godine. Navodno je imao nešto sa glumicom Maite Peroni, a godinu dana kasnije govorilo se o prevari sa Žaklin Brakamontes, koji je doveo do prvog razdvajanja Elizabet i Vilijama.

Oba slučaja su se desila nakon snimanja sapunica sa pomenutim glumicama.

Na kraju su ponovo pokušali da spasu vezu, ali su se 2011. ponovo razdvojili. Tih dana Elizabet Gutijerez je uveravala medije da odluka nije bila laka, ali je to učinila za dobrobit svoje dece i sebe.

U 2014. i 2019. takođe se govorilo o navodnim neverstvima, a 2022. godine Vilijam Levi je objavio da se njegova veza sa Elizabetom završava. Vredi napomenuti da je kubanski glumac bio kritikovan, jer se govorilo da je bio i sa Alisijom Sanz, 36-godišnjom španskom glumicom.

