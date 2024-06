BIVŠI JE JEDVA IZVUKAO IZ KANDŽI SEKTE: Držali je gladnu i žednu, ljubila FATALNOG BALKANCA, prošla pakao, a EVO KAKO DANAS ŽIVI

Teško je poverovati da je jedna od najlepših žena svih vremena, glumica Mišel Fajfer (66) ikada bila nesrećna u ljubavi. Uostalom, svojevremeno nema osobe koja nije želela da bude ona, a obožavali su je i muškarci i žene. Ipak, na ljubavnom planu joj je cvetalo sve sem ruža.

foto: EPA

Malo ko zna da je veoma lako moglo da se dogodi da Dejvid Keli, sa kojim je u srećnom braku već tri decenije umalo ne postane njen suprug i to samo zbog čudnog spleta okolnosti, ali njihova ljubavna priča upravo je dokaz da se čuda zaista dešavaju kada se najmanje očekuje.

Naime, sve je počelo kada je glumica imala 22, a tada se upoznala za Pitera Hortona koji joj je pomogao da izađe iz kandži bretarijanističkog kulta, u kom se veruje da je moguće živeti bez hrane i vode. Mišel je bila pod ogromnim uticajem neobičnog kulta pa im je davala celu svoju mesečnu zaradu. Misteriozni par, koji je iskoristio Mišelinu naivnost i mladost, lagao ju je i upravljao njenim životom, a ona je bila iscrpljena i fizički, i mentalno, i finansijski sve dok nije naišao Horton.

Njihov brak trajao je sedam godina, a rastali su se u dobrim odnosima. Piter je čak pomogao MIšel da se spakuje kada je napuštala njihov zajednički dom.

foto: Profimedia

Bila je zbunjena, usamljena... a potom je uplovila u odnos sa Fišerom Stivensom. Međutim, ni to nije bilo "to". Nakon toga, usledila je kratka ali strastvena romansa sa poznatim glumcem srpskog porekla Džonom Malkovičem koja ju je protresla do temelja. Naime, Mišel i Džon glumili su zajedno u filmu u kom se njihovi likovi na kraju zaljubljuju, ali igre koje njihovi likovi igraju na kraju dovode do propasti svih, a nešto slično desilo se i u stvarnom životu glumaca. U tom trenutku Malkovičev brak s glumicom Glen Hidli bio je u krizi posle šest godina zajedničkog života.

– Njegov brak se raspadao, a tokom snimanja filma je imao aferu s Mišel Fajfer – rekao je kasnije reditelj filma. – "Opasne veze" su o izdaji, lažima i raspletu odnosa. Bila je to jedna od onih situacija kad se stvarnost i umetnost ukrštaju. Džonu je to bilo neodoljivo. Čak i za čoveka koji uživa u lošem ponašanju, to mi je bilo teško.

Par se nikada nije oglašavao povodom tvrdnji o njihovom odnosu, a Džon Malkovič je verovao da on nije dostojan lepotice kakva je glumica.

– Teško je poverovati da mi je Mišel Fajfer ikada rekla "zdravo" – rekao je jednom prilikom za The Times. – Nije da ona nije neko koga upamtiš, Bog zna to... pokušavam da kažem da, kada mislim o nekome, ne mislim o sebi kao nekom ko je upleten s njima. Oni su nezavisni od mene. Kao da ih nikako ne uznemirava moje postojanje.

foto: ATA Images

U svakom slučaju, odmah nakon snimanja "Opasnih veza", Malkovič se razveo, a potom je otkriveno da se razvodi i Mišel Fajfer, koja je iste godine prekinula brak s Hortonom, tvrdeći da želi da se posveti poslu.

Nakon bolnog raskida sa njim, ostala je sama, da bi u jednom trenutku presekla svoju depresiju i donela odluku da joj ne treba muškarac da bi bila srećna i ispunjena, ali i da joj nije potreban niko da bi postala majka.

Ušla je u proces usvajanja dece, odlučna da bebu podiže kao samohrana majka. Procedura je pokrenuta, a onda je upoznala holivudskog scenaristu i režisera Dejvida Kelija.

Upoznali su se u jednom restoranu gde je bilo veće društvo, a tada jedva da su progovorili koju. Mišel je čak mislila da Dejvid "muva" njenu sestru. Glumica je bila oduševljena mišlju i čak pokušala da provodadžiše, međutim, zajednički prijatelj koji ih je upoznao, insistirao je na tome da je Dejvid Keli kao rođen za Mišel i uporno tvrdio da njih dvoje moraju da izađu nasamo.

Kako bi udovoljila prijatelju, glumica je pristala i odmah je bilo jasno: on je bio u pravu i Dejvid Keli je čovek njenog života!

foto: Profimedia

Dva meseca nakon što su stupili u vezu, proces usvajanja je bio završen i Mišel je dobila ćerku Klaudiju. Strahovala je da će njenog novog dečka pokolebati to što je ona postala majka tako rano otkako su se upoznali, ali Dejvid ju je podržao.

– Stvarno sam ga stavila u situaciju koja bez sumnje pokazuje ko je muškarac, a ko dečak. Očigledno, on je bio na visini zadatka – ponosno je rekla Mišel Fajfer godinama kasnije, koja veruje da je bila posebno privlačna jer je Keliju nije imala kada da dosadi. Bila je posvećena ćerki i on je morao da bude s njima i deo porodične atmosfere ako bi želeo da vidi Mišel.

Par se venčao 1993. godine, a Klaudija je krštena na njihovom venčanju. Ubrzo potom dobili i sina Džona, koji je dobio ime po očevom ocu, inače poznatom treneru hokeja.

foto: Profimedia

Nakon nekog vremena, Dejvid i Mišel rešili su da napuste užurbani i glamurozni Los Anđeles i preselili su se u ruralni kutak na severu Kalifornije. Zahvaljujući tome, njihova deca odrastala su bez pritiska s kojim se mališani poznatih često suočavaju u Holivudu.

Kada je nedavno pričala o svom dugom i srećnom braku, MIšel Fajfer istakla je da su od suštinskog značaja bili kompatibilnost i poštovanje. Kako je istakla, i njen suprug i ona uživaju u tome što su roditelji, porodični ljudi i imaju sličan pristup životu, a od pomoći je i to što je Dejvid za nju najduhovitiji čovek na svetu.

(Kurir.rs/Wanted/M.F.)

Bonus video:

03:11 SEKTE HARAJU SVETOM! Pastuović: Svaka je sekta satanistička samo nazivi drugačiji OVA UMETNICA JE PRIPADNICA MRAČNE ORGANIZACIJE?!