"DOK SAM SE JA LEČILA, ON JE NOVAC TROŠIO NA LJUBAVNICU": Ova glumica bori se SA RAKOM u poodmaklom stadijumu, a bivšeg tuži za...

Zvezda popularne serije '90. godina, "Beverli Hils 90210", Šenon Doerti (53), zatražila je zahtev za izdržavanje od svog supruga, od kog se razvodi, i pritom ga iskritikovala njegove potrošačke navike.

Glumica je, prošlog petka u Los Anđelesu, podnela potrebnu dokumentaciju u kojima je, između ostalog, tražila 15.343 dolara (14.303 eura) mesečne naknade.

Naime, cifra koju traži zapravo je retroaktivna isplata od 1. juna 2024. godine, a mimo toga je zahtevala da njen suprug, fotograf Kurt Isvarienko, pokrije i sudske troškove razvoda u iznosu od 9.100 dolara (8.483 eura).

foto: Profimedia

"Zbog svojih zdravstvenih problema, uglavnom nisam mogla da radim i nisam imala izgleda za buduće zaposlenje. Danas je gotovo sav prihod koji imam zarađen od poslova koje sam radila još pre braka," napisala je Šenon, a preneo portal "Yahoo".

Većina pomenutih prihoda jeste od emitovanja serije "Čari", koja je svoju popularnost stekla od 1998. do 2006. godine. Međutm, prema njenim rečima, neće još dugo "kapati" od toga.

"Nedavno sam saznala da se "Čari", nakon 30. juna ove godine, više neće emitovati ni na jednoj većoj platformi za striming, što znači da će se moji prihodi dramatično smanjiti," rekla je Šenon.

foto: Profimedia

Uzevši u obzir da Šenon nije imala nijednu ulogu od 2022. godine, ne očekuju je baš slavni dani.

"Dok nisam bila u mogućnosti da radim, nagomilali su se silni medicinski troškovi koje osiguranje nije pokrivalo. Za to vreme, Kurt je stalno putovao, trošio hiljade dolara po letovalištima, draguljarnicama, kupovao brendove poput "Gučija" i trošio novac na letove svoje "agentkinje", dok je istovremeno tvrdio meni govorio da nema dovoljno sredstava da me izdržava," zaključila je glumica.

Takođe je dodala da je Kurtova "agentkinja", Kolier Grim, zapravo njegova ljubavnica.

foto: profimedia

"Iako su Kurtovi prihodi znatno veći od mojih, on još uvek nije platio ni dolar izdržavanja supružnika, niti doprinose mojim advokate i računovodstvene naknade", kazala je Šenon i dodala da joj je potpuno jasno da Kurt namerno odgađa nagodbu u nadi da neće preživeti brakorazvodnu parnicu.

Inače, Šenon tvrdi da je saznala za aferu svog supruga uoči njene operacije tumora na mozgu. U premijernoj epizodi svog podcasta "Da budemo načisto” prisetila se kako se, početkom ove godine, istovremeno borila s rakom u četvrtom stadijumu i sa razvodom.

foto: Profimedia

"To jutro sam saznala da moj muž ima aferu dve godine, a odmah potom sam otišla na operaciju. Doduše, on je želeo da ide sa mnom ali, u tom momentu, ja to nisam mogla da podnesem," izjavila je Šenon.

Podsećamo, Šenon je prvi put dijagnostikovan rak dojke 2015. godine, a dve godine kasnije objavila je da je otišla u remisiju. Međutim, rak joj se vratio 2019. godine i napredovao do četvrtog stadijuma šireći se na mozak.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

00:36 EVA RAS ŠOKIRALA IZJAVOM O MIKI ALEKSIĆU I MILENI RADULOVIĆ! Glumica ostavila voditelja bez teksta: Evo šta je imala da kaže