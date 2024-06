GLUMAC JE NA ULICI PRODAVAO PARFEME I PLESAO U SPOTOVIMA KAKO BI ZARADIO: Sad je zvezda, a na jednom snimanju je umalo poginuo!

Džejson Stejtam je jedan od najboljih akcionih heroja generacije, neki kažu da je on naš poslednji akcioni heroj.

Pre nego što je kročio na svoj prvi filmski set, Imao je život koji bi parirao bilo kom od likova na ekranu. Hajde da kopamo po njegovom životu koji mu je pomogao da postane ličnost kakva je danas.

Džejson Stejtam je akcioni heroj današnjice

Bavljenje sportom i prvi uspesi

Ronjenje je bio prvi poziv Džejsona Stejtama. Pre nego što je postao jak momak na velikom ekranu, Džejson Stejtam je proveo 12 godina kao deo britanskog nacionalnog ronilačkog tima, što je istaknuto učešćem na Igrama Komonvelta 1990. godine.

"Počeo sam prekasno, to verovatno nije bila moja stvar. Trebalo je da se bavim drugim sportom", rekao je glumac svojevremeno.

Džejsonu Stejtamu ne treba kaskader

Glumac je ponosan što radi mnoge svoje vratolomije.

"Inspirisan sam ljudima koji mogu sami da rade svoj posao," govorio je Stejtam

Od borbe prsa u prsa do visenja iz helikoptera 3000 stopa iznad centra Los Anđelesa, on ih sam izvodi. On je skoro dogmatičan u svom uverenju da glumci treba da rade svoje vratolomije.

Džejson nema kaskadera foto: Profimedia

Na ulici je prodavao parfeme i nakit i plesao obnažen u spotovima

Na ulici je prodavao nakit i parfeme pre nego što ga je Gaj Riči ubacio u film Lock, Stock i Tvo Smoking Barrels. Posle godina visokih skokova, manekenstva, Stejtam je još uvek tražio da zarađuje za život krajem 90-ih. Riči se upoznao sa Stejtamom kroz svoju manekensku ulogu u French Connection-u i video je potencijal koji ovaj pravi prevarant ima za film. Napisao je ulogu Bejkona specijalno za Stejtama, što će na kraju biti film koji ga je doveo do holivudske zvezde.

Džejson Stetam je plesao polugo u nekoliko muzičkih spotova. Još 2015. godine, dva muzička spota iz 90-ih postala su viralna „Comin’ On” grupe The Shamen i „Run to the Sun” grupe Erasure. To je zato što su oba videa prikazivala polugolog i prilično i nauljenog Džejsona Stetjama koji pleše u pozadini.

Stalon otkrio detalje sa snimanja foto: Rojters

Umalo je umro dok je snimao scenu

"Suočio se sa smrću. Vozio je kamion od tri tone i otkazale su mu kočnice. Pao je u Crno more i zaglavio se na dnu. Da je još neko bio u tom kamionu, sumnjam da bi preživeo jer smo nosili teške čizme i oružje. On bi se udavio. Ali pošto je Džejson ronilac olimpijskog kvaliteta, izvukli smo se sa tim",rekao je Stalone za Mirror 2014. godine.

Stejtam je, uobičajeno izvodeći svoje vratolomije, srušio vozilo u Crno more.

"Od tog dana, toliko sam cenio život i što sam mogao da hodam po zemlji. Mislim da nam je svima potrebno [takvo iskustvo] - ono koje postavlja stvari u perspektivi", rekao je glumac.

(Kurir.rs/M.J)

