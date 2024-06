ŠTA NIJE U REDU SA OVIM ČOVEKOM? Kanje Vest je ovoga puta stvarno preterao, ženu oblepio selotejpom, ona od sramote POGNULA GLAVU

Najnovije paparaco fotografije repera Kanje Vesta i njegove supruge Bjanke Ćensori šokirale su svet. Iako deluje nemoguče, kontroverzni muzičar je otišao korak dalje u zgražavanju ljudi.

Poznato je da je on lični stilista svoje izabranice, a na poslednjim fotografijama, koje su zabeležene u Parizu Bjankino izdanje je bilo posve skandalozno.

Šta nije u redu sa ovim čovekom?

Bjankina nova frizura foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Paparaci su ih uslikali ispred jednog restorana francuske prestonice. Bjanka, koja je pre par dana promenila imidž i sada ima roze kosu, pojavila se cela oblepljena u selotejp. Na sebi nije imala ništa osim selotejpa, koji nije sakrio ništa.

Bujno poprsje pokrila je samo trakama, a na nogama je nosila visoke štikle. Ona je uslikana bez repera nakon svađe koju su imali u javnosti, a budući da je on njen stilista ljudi su bili zgroženi ovakvim prohtevima Kanjea.

Bjanka bez Kanjea u Parizu foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U jednom momentu, kada su ih blicevi fotoaparata zaslepili, dok su ulazili u automobil, Bjanka je pognula glavu, što su mnogi povezali sa tim da ju je bilo strašno sramota.

Dvostruki standardi

foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Zanimljivo je da reper redovno kritikuje bivšu suprugu Kim Kardašijan zbog "preterano seksualizovanih" i golih footgrafija fotografija kojima promoviše svoj brend steznika za telo. Ipak, kada je reč o Bjanki čini se da se reper ne libi da eksploatiše njeno telo.

I Kim se oblepila trakom

Zvezda rijalitija "Keeping Up With the Kardashians" Kim Kardašijan nosila je pre dve godine kombinezon od žute trake koja podseća na onu policijsku s pozivom na oprez, ali je ova umesto natpisa "pažnja" na sebi imala ispisano ime modne marke.

foto: Printscreen/Youtube/ET

Ipak, ove fotografije nastale su nakon što je podnela zahtev za razov od Kanjea, koji joj je godinama bio stilista.

