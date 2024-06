BEN AFLEK OTVORIO DUŠU O BRAKU SA DŽEJ LO: "Pomislio sam u sebi - O Bože moj...", a za OVO kaže da nikako NE MOŽE DA PODNESE

Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ben Aflek je imao mnogo toga da kaže o svojoj supruzi Dženifer Lopez u svom nedavnom intervjuu sa Kevinom Hartom u emisiji "Hart to Heart". Umesto da govori o spekulacijama o razvodu, Ben (51) je pričao o tome kakav mu je život kao suprugu pop zvezde.

"Bila je jedna situacija koja me je pogodila. Davno još, uputili smo se na predstavu i kad smo izašli iz auta, shvatio sam da moramo da šetamo još dva bloka i da ćemo zakasniti. Kad sam joj to rekao, samo mi je hladno odgovorila - U redu. Pomislio sam u sebi - O Bože moj... Kad smo konačno stigli, jedna žena je ushićeno krenula da viče - Eno je, Džej Lo! Potrčala je ka njoj, a za njoj i još mase od mnogo ludo uzbuđenih ljudi. Tad sam shvatio koliko je moja odabranica popularna i više mi ništa nije bilo čudno," ispričao je Ben, a preneo "The Mirror"

Iako je i on velika svetska zvezda, Ben je rekao da on i nije baš ljubitelj pažnje u javnosti.

"Ja sam pomalo stidljiv. Ne volim puno pažnje. Moja stidljivost je razlog zašto me ljudi vide i misle: ‘Zašto je ovaj čovek uvek ljut?‘ Ne mogu da podnesem kada mi neko uperi kameru u lice. Nekad zna da bude neizdrživo", objasnio je glumac

Podsetimo, spekulacije o krizi braka Bena i Dženifer Lopez uveliko traju.

Njih dvoje su nedavno rešili da prodaju kuću koju su kupili nakon venčanja, pa su mnogi to shvatili kao potvrdu priča o njihovom razvodu.

Kako prenosi portal "TMZ", već su angažovali agenta za nekretnine, Santijaga Aranu, izrazivši želju da se odreknu vile koju su kupiili pre nepune dve godine. Ova pomenuta vila nalazi se na Beverli Hilsu, a platili su je više od 60 miliona dolara. Međutim, umesto da u njoj dočekaju duboku starost, sada se nalazi na spisku za prodaju.

Nakon samo tri nedelje od vesti da prodaju venčanu kuću u Kaliforniji, Dženifer Lopez je otputovala na odmor u Italiju dok je svog, još uvek, supruga Bena Afleka ostavila kod kuće.

Naime, Džej Lo je u Italiju otišla sa svojim producentom, Benijem Meidnom, a kako se može videti na snimcima, sa njim nije namrgođena kao sa Benom, već naprotiv vrlo je lepo raspoložena.

