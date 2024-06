PRINC VILIJAM PROSLAVIO ROĐENDAN BEZ KEJT MIDLTON: Dok se princeza bori sa opakom bolešću, evo GDE I SA KIM je on proveo veče

Princ Vilijam, proslavio je u petak 42. rođendan. Čestitku mu je među prvima uputila supruga Kejt Midlton, a kako se nije pojavljivao u javnosti svi su se zapitali gde je i kako je Vilijam proslavio rođendan.

foto: Julie Edwards / Avalon / Profimedia

Ipak, britanski mediji su uhvatili princa na koncertu svetske pop senzacije Tejlor Svift. On je u društvu dece princa Džordža (10), princeze Šarlot (9) i princa Luisa (6).

Tejlor Svift je u petak, 21. juna, započela svoj deo londonske turneje Eras Tour od 8 delova, očaravši svojim nastupom kultni stadion Vembli. Izveštaji stranih medija sugerišu da su na koncertu bili neki članovi kraljevske porodice koji su plesali uz njene zarazne melodije na početku njene turneje.

Kraljevski reporter Roia Nikhah je podelio da je princ Vilijam proslavio svoj 42. rođendan na koncertu.

foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

- Ništa ne kaže više srećan 42. rođendan kao da vodite decu da vide nastup Tailor Svift Eras Tour - rekao je.

Međutim, još nema foto dokaza o prisustvu kraljevske porodice na koncertu u vidu fotografija ili video zapisa.

S druge strane, Kejt Midlton je verovatno propustila porodično veče zbog svoje posvećenosti u borbi sa rakom. Poslednjih meseci izbegava da se pojavljuje u javnosti kako bi se posvetila svom zdravlju.

foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Princ Vilijam i mladi članovi kraljevske porodice nisu jedini kraljevski obožavaoci Tejlor Svift. Godine 2023, Megan Markl, snaja princa Vilijama, takođe je prisustvovala jednoj od Sviftovih koncerata u Los Anđelesu.

Princ Vilijam i Tejlor Svift pevali zajedno

Pre više od deset godina, njih dvoje su pevali „Livin' On a Praier” sa Džonom Bon Džovijem na gala prikupljanju sredstava u Londonu 2013.

Vilijam je čak podelio svoje divljenje Sviftovoj 2021, priznajući:

- Iskreno, čak i sada se grčim od onoga što se dalje dogodilo i ne razumem zašto sam popustio. Ali iskreno, ako te Tejlor Svift pogleda u oči, dodirne ti ruku i kaže: 'Pođi sa mnom...' ustaneš kao štene i kažeš: "Da, OK, to izgleda kao odlična ideja. Ja ću vas pratiti" - rekao je u emisiji Apple Fitness+ “Time to Walk” 2021.

(Kurir.rs/DailyGuardian/I.M.)

