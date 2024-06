ŽAŠTO JE AFLEK SVE VREME NAMRŠTEN? U jeku priča o razvodu otkrio zbog čega PRAVI GRIMASE dok je sa Dženifer, odgovor sve iznenadio

Foto: Thecelebrityfinder/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumac Ben Aflek nedeljama je u centru pažnje svih medija, zbog spekulacija da je njegovoj ljubavi i braku sa Dženifer Lopez došao kraj. Slavnog umetnika paparaci ne prestaju da saleću na ulici.

Slike se kasnije analiziraju, budući da glumac i pevačica ne žele da otkriju detalje.

Ono što su svi primetili prethodnih godina, a na poslednjim fotografijama je neizostavno, to je da je on na svakoj fotografiji "ljut". Naime, sudeći po izrazima lica koje paparaci uslikaju Aflek je uvek namršten.

Gostujući u tok šou Kevina Harta "Hart to Heart", glumac je progovorio o grimasama koje svaki put ima kad ga slikaju sa Dženifer i otkrio razlog za takvo ponašanje.

- I ja sam malo stidljiv. Takođe, ne volim puno pažnje. Zato me ljudi vide i pitaju se: 'Zašto je ovaj tip uvek ljut?". Zato što neko svoju kameru zabode u moje lice, a ja sam kao: "Ok, idemo opet" - rekao je Aflek.

Ta frustracija je podignuta na drugi nivo kada Afleka fotografišu sa decom.

- Ne smeta mi, možeš da me slikaš u klubu ili na premijeri, sa mojom ženom Dženifer Lopez, nije me briga. Izvoli, slobodno. Ne primećujem te. Ali sa mojom decom, to je druga stvar.

Podsećamo, par je nedavno dodatno uzburkao javnost. Dženifer je nakon neuspešnog romantičnog vikenda otišla u Italiju sama, a glumac je uslikan u kraju sa decom.

