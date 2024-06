PEVAČ UPAO U ŽESTOKU TUČU, LETELO NA SVE STRANE: Nakon večere je usledila drama, POLICIJA ODMAH REAGOVALA, nisu mogli da ga smire!

Žestoka tuča, Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Poznati pevač i glumac, uživao je u večeri sa prijateljima ni ne sluteći da će se noć završiti dramatično.

Zvezda Euforije, Dominik Fajk umešao se u žestoku tuču sa konobarom, čuvarom i menadžerom jednog poznatog restorana dok je odlazio sa večere u četvrtak uveče.

Dramatična tuča na parkingu ispred restorana foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dominik je viđen na zemlji sa prijateljima kako pokušavaju da pomognu i prekinu tuču. Dominik je brzo prebačen u policijsko vozilo dok je njegov drug bez majice nastavio da se svađa sa navodnim pripadnicima menadžmenta restorana. Policija je pozvana na lice mesta i primećeno je da uzima izjave

Policija je jedva smirila situaciju foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Problematična prošlost

Dominik se naizgled pojavio niotkuda, prvobitno je objavio demo traku u decembru 2017. kao nezavisni umetnik, dok je služio kaznu u zatvoru okruga Koljer. Pop kolekcija od 6 pesama, koju je snimio dok je bio u kućnom pritvoru, izazvala je mnogo publicirani rat nadmetanja između velikih izdavača. Do avgusta, sva njegova muzika je skinuta sa interneta uključujući njegovu ranu muziku kao repera i objavljeno je da je potpisao ugovor sa Columbia Records, za koji se priča da se procenjuje na oko 4 miliona dolara. Na dan kada je Don’t Forget About Me, Demos ponovo objavljen, ovog puta pod banerom Columbia Records, DJ Khaled je objavio snimak ekrana naslovnice svoje priče na Instagramu.

„Bio sam kao na podu u bratovom kupatilu, treso sam se u donjem vešu. Taj dan, 16. oktobar, bio je izuzetan na više načina", poručio je ovaj umetnik.

Nekoliko sati kasnije, još uvek mamuran, Fajk je ušao u svoj auto da odveze majku u zatvor. Odslužila je kaznu zbog optužbi za drogu. Prva stvar koju je uradio kada je dobio platu od Kolumbije je unajmio advokata da joj pomogne da joj skrati zatvorsko vreme. Osuđena je na dve godine. „Da, onog dana kada sam pustio traku, je*eno sam morao da odvedem mamu u zatvor na dve godine“, otkrio je svojevremeno.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

02:05 ESTRADA JE BARA PUNA SUJETNIH KROKODILA Pevačica bez dlake na jeziku: Nekada nemaju meru niti granicu! OVO JE NAJVIŠE POGAĐA