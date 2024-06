GOLI NA LIVADI POD MESEČINOM, A ONDA SAMO ČUJEŠ... Ivana Dudić NAJEKSPLICITNIJU SCENU IKADA snimila s kolegom s kojim nije pričala

Glumica Ivana Dudić često govori o pojedinostima svoje branše o kojima većina njenih kolega izbegava da priča. Dramska umetnica nema problem da snimi i zahtevnije scene, sve dok spadaju u umetnost, čime je stekla veliku popularnost kod publike.

Otvoreno, bez dlake na jeziku

foto: Petar Aleksić

Ivana je uvek otvoreno govorila o uzazovima svog posla, a jednom prilikom je otkrila i kako izgleda snimanje eksplicitnih scena.

Dok je snimala seriju "Crveni mesec", sa kolegom sa klase Milošem Đurovićem nije razgovarala, a morala je da snima intimne kadrove s njim.

foto: Screenshot

- Imali smo takav lav-hejt odnos privatno, gde se 5 minuta volimo, pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnu eksplicitnu scenu i punu strasti, na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali - rekla je ranije Ivana Dudić i dodala:

foto: Screenshot

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja "hajde uhvati ga", "ajde, povuci je" i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strasno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - iskreno je ispričala glumica.

Drugačije je u stvarnom životu

foto: Printscreen/NovaS

Osim toga, Ivana Dudić iznenadila je mnoge i priznanjem da joj je znantno teže da se skine pred muškarcem kada postoje emocije između njih, ali i da bi teže pustila suzu nego što bi se skinula pred kamerom.

foto: Antonio Anhel/ATA Images

- Skoro sam to rekla u nekom intervjuu i stvarno je to tako. Mnogo je teže da se ogoliš emotivno, nego ovako. Bar meni kao glumici je tako. Kada treba da dam neku emociju, treba da se pročačkam i istražim nešto po sebi i mnogo sam više u strahu od toga od same golotinje. Da li će mi se videti celulit ili će mi biti zadnjica ovakva? Mnogo mi je teže da opravdam svaku suzu koju pustim pred kamerom nego da se skinem, odradim je kao svaku - rekla je Ivana.

