OTAC MU IMA MILIONE, A ON TUMARA ULICAMA: Sin slavnog glumca živi sam, otac ga se zbog jednog ODREKAO "Znam gde je, ali..."

Kristofer Brosnan pre skoro 20 godina prekinuo je odnos sa ocem, slavnim glumcem Pirsom Brosnanom. Kao razlog raskola u porodici pominje se Kristoferova borba sa zavisnošću.

Pirs Brosnan usvojio sina pa ga se odrekao foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumčev sin sada je viđen u javnosti, a sve oči bile su uprte u ovog nekadašnjeg asistenta režije na Pirsovim filmovima "Tomorrow Never Dies", "The World Is Not Enough" i "Robinson Crusoe".

Kristofer je fotografisan tokom opuštene šetnje i kupovine. Na sebi je imao duks i trenerku, a preko toga prslug. Delovao je potpuno neupečatljivo, te mnogi koji ne znaju da je Pirs njegov otac ne bi ni pomislili da je deo čuvene porodice.

Kristofer Brosnan nije deo javnog života foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Inače, ma koliko na prvi pogled njih dvojica ličili, Pirs zapravo nije biološki otac problematičnom Kristoferu. Kasandra i Dermot Haris biološki su Kristoferovi roditelji, ali glumac ga je usvojio, kao i njegovu pokojnu sestru Šarlot nakon Dermotove smrti 1986.

Kristofer je fotografisan pre nekoliko godina u skandaloznom izdanju foto: Profimedia

Slavni je glumac u to vreme bio oženjen njihovom majkom Kasandrom, no ona je preminula 1991. nakon borbe s rakom jajnika. Par je u svom braku dobio jedno dete - sina Šona Brosnana. Kasnije se glumac oženio za svoju sadašnju suprugu 2001. godine, a oni su dobili dva sina - Dilana i Parisa Brosnana.

Pirs Brosnan uživa u braku i trudi se da ne pominje sinove foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Problematilan život Kristofera odvojio ga od porodice

Kristoferova predoziranja i problemi s konzumacijom droge kao i sukobi sa zakonom razlog su zašto se glumac distancirao od njega

"Kristofer je još uvek jako izgubljen. Šokantno. Znam gde je, ali ima težak život. Mogu samo imati jaku veru i verovati da će se oporaviti. Iskušao je sve u ovoj porodici ali nikoga više od sebe. On zna kako da se izvuče, ali ne želi", prenosi Page Six da je 2005. rekao poznati glumac.

"Nikada ih se u potpunosti ne odrekneš, ali morao sam se odreći Kristofera. Morao sam mu reći: ‘Idi. Bavi se svojim životom ili umri.‘ Moje molitve su uz njega", dodao je Pirs.

Ipak, 2022. godine je glumac svog usvojenog sina spomenuo u svojoj objavi za Dan očeva. "Moja je ljubav večna dragi sinovi, Paris, Dilan, Šon i Kristofer", napisao je tada.

