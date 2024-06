KRIZA ZA KRIZOM DRMA KRALJEVSKU PORODICU: Princeza Ana biće VAN DUŽNOSTI do daljnjeg, evo šta to znači za Bakingemsku palatu

Princeza Ana određeno vreme neće obavljati službene dužnosti jer se nalazi u bolnici zbog potresa mozga i lakših povreda, saopštila je danas Bakingemska palata. Sestra kralja Čarlsa III doživela je nesreću sinoć na imanju Gatcombe park, pretpostavlja se da ju je udario konj, očekuje se da će se vratiti kući kasnije ove nedelje, a odloženi su njeni službeni angažmani zakazani za narednu nedelju.

Sestra kralja Čarlsa III obavljala je brojne službene angažmane poslednjih meseci, otkako je počela zdravstvena kriza u dinastiji, zbog zdravstvenih problema Čarlsa III i Kejt Midlton. Nesreća koja ju je zadesila je treći problem koji je zahvatio britansku dinastiju iako je naravno, sudeći prema dosadašnjim detaljima, njeno stanje daleko manje ozbiljno od zdravstvenih borbi koje vode monarh i princeza od Velsa.

Šta to znači za dinastiju?

Čarls III vratio se pre više nedelja javnim dužnostima, princ Vilijam obavlja javne anagažmane kao i krlajica Kamila, princ Edvard i vojvotkinja od Saseksa. Podrška koju je Ana pružala porodici je velika i značajna, i zbog ugleda koji ona ima u britanskoj i široj javnosti.

Neće se značajnije poremetiti funkcionisanje dvora, što bi se desilo da se radi da zdravstvena kriza princeze Ane potraje. Kraljeva sestra doživela je i ovu nepriajtnu situaciju.

Princeza Ana, tiha, moćna podrška i treća kriza na Dvoru

Prošle su godine, otkako su se princeza Ana, vojvoda i vojvotkinja od Edinburga Edvard i Sofi i vojvoda i vojvotkinja od Gločestera našli u centru ogromne pažnje, velika su pomoć kralju. Kraljica Kamila sada zauzima centralno mesto, a čak i članovi porodice koji ne obavljaju službene dužnosti, poput princeze Beatris, privlače pažnju.

Prošlog meseca princ Vilijam pozvao je Beatris i princezu Judžini i Zaru i Majka Tindala da mu pomognu oko zabave u bašti Bakingemske palate. Bila je to pravovremena demonstracija kako ostali članovi kraljevske porodice koji najčešće nisu u prvom planu, mogu da imaju važnu ulogu. Verovatno pomenuti rođaci neće postati članovi dvora koje finasiraju poreski obveznici, ali dokazali su da mogu povremeno da priskoče u pomoć i podrže instituciju.

Stav tih drugih članova porodice mogao bi da posluži kao velika lekcija za Harija i Megan Markl.

Dok monarh želi da se sve više posveti klimatskim promenama i problemu bacanja velikih količina hrane, a Vilijam i Kejt se zalažu za borbu sa beskućništvom i za rani razvoj dece, ostali članovi kraljevske porodice predstavljaju stalnu veru u tradicionalnije kraljevske dužnosti, piše Daily mail.

Prva kriza na dvoru i slučaj Kejt Midlton.

Možda je najbolji zagovornik toga princeza Ana, koja je pomogla da se Firma održi na dobrom putu preuzimajući trećinu porodičnih službenih obaveza u prva četiri meseca, nakon početka krize.

Ana, poput Sofi i princa Evdrada, tiho obavlja svoj posao i u velikoj meri doprinosi dvoru. Nažalost, težak splet okolnosti je doveo do takve promene, bolesti kralja i Kejt Midlton, iako mnogi misle da bi se ta promena desila i da je situacija drugačija. Sofi i Edvard su veoma poštovani u porodici zbog javnog imidža, nikada nisu jurili za pažnjom i većim uticajem, što važi i za princezu Anu.

Ana, Sofi, Evdard biće važni i dalje za budućnost monarhije. Za 20 godina grupa radnih članova dvora mogla bi da se svede na Kejt, Vilijama i njihovu decu Šarlot, Luja i Džordža. Mnogo više dobrotvornih i drugih organizacija moralo bi u tom slućaju da ostane bez podrške osim ako ne postoji neko spreman da preuzme taj težak posao. I ranije se isticalo da monarhija ima problem zbog broja radnih članova dvora i da bi eventualni povratak Megan i Harija dužnostima bio od velike pomoći iako na tom putu ima brojnih prepreka, a neki čak smatraju i da je takav scenario skoro pa nemoguć.

Koncept smanjene monarhije

Princeza Ana bila je ovih dan na Royal Ascot događaju, kao i na ovoj smotri u Vindzoru, a zatim i na balkonu Bakingemske palate u okviru službenog rođendna Čarlsa III, 15. juna u Londonu.

Ona je važan deo koncepta smanjene monarhije, koji izaziva i kritike.

Na balkonu Bakingemske palate pojavila se sa zaposlenim članovima dinastije, uz svoju decu Šarlot, Džordža, Luja. Ko je bio na čuvenom balkonu i šta je ta scena otkrila pročitajte u odvojenom tekstu.

"Mlađim" članovima kraljevske porodice rečeno je da neće bit na balkonu uz "starije" članove dvora. Zbog toga su određeni članovi ostali iza zavesa u Bakingemskoj palati, poput lorda Frederika Vindsora, sina voljenog prvog rođaka kraljice Elizabete, princa Majkla od Kenta, Lejdi Gabrijele Vindzor kao i lorda Fredija.

Razlog tome je odluka kralja Čarlsa III da ostane veran postpandemijskoj politici svoje pokojne majke i dopusti samo "zaposlenim članovima kraljevske porodice" da budu na balkonu. Zbog toga je vojvoda od Kenta ostao usamljen bez supruge i dece. Njegova sestra, princeza Aleksandra, nije mu se pridružila iako se još smatra radnom članicom dvora.

Druga kriza na dvoru i slučaj kralja Čarlsa.

Kraljica Elizabeta II napustila je dvoju decenijsku tradiciju 2022. godine za proslavu službenog rođendana i Platinastog jubileja i to zbog problema sa Harijem i Megan i dileme oko skandaloznog sina princa Endrjua, o čemu smo pisali. Smatrala je da ne može isključiti one koji su se povukli sa kraljevskih dužnosti ako dopusti drugim "kraljevskim članovima koji ne rade" da joj se pridruže na balkonu.

Pre 10 dana u prizoru sa balkona mnogima su nedostajali mlađi članovi dvora. Prijatelj princa Vilijama otkrio je da li će stariji sin Čarlsa III i Dajane odustati od ove neinspirativne politike. Ono što je rekao, zabrinulo je mnoge.

Prijatelj je rekao da se Vilijam potpuno slaže sa svojim ocem oko potrebe za "smanjenom monarhijom".

"Kada stariji članovi porodice odu u penziju, Njegovo Kraljevsko Visočanstvo neće nikoga pozivati ​​da postane zaposleni kraljevski član. Ostaje da se vidi hoće li Vilijam uopšte želeti da i dvoje njegove mlađe dece budu (zaposleni) članovi kraljevske porodice", istakao je prijatelj.

Sa 59 godina vojvotkinja od Edinburga koja je privukla veliku pažnju na svečanosti, ostaje jedina članica dvora mlađa od 60 godina, ne računajući Kejt i Vilijama, kao zaposlene članove. To znači da će do trenutka kada Vilijam sedne na presto, on i Kejt možda biti jedini članovi kraljevske porodice koji će raditi puno radno vreme.

"To je ono što Vilijam želi. Male evopske monarhije vidi kao model za budućnost", tvrdi izvor.

Podsetimo, najstarije dete Kejt Midlton i princa Vilijama princ Džordž Luj Aleksander drugi je u liniji nasledstva krune. Njegova sestra i brat princeza Šarlot Elizabet Dajana i princ Luj Artru Čarls nalaze se u toj liniji na trećem odnosno četvrtom mestu. Zbog devojčice je promenjen zakon star 100 godina kako bi ženski i muški potomci bili izjednačeni po nasledstvu. Pozicija princeze Šarlot i princa Luja u budućnosti i dalje je otvoreno pitanje, Kejt Midlton i princ Vilijam trude se da deci obezbede što više uobičajeno detinjstvo, zakoni i tradicija menjali su se i verovatno će nastaviti da se menjaju, a prognoze su takve da se neće desiti repriza raskola "Vilijama i Harija" u porodici.

Smanjena monarhija mogla bi da u budućnosti isključi i najmanju šansu da se princ Hari i Megan Markl vrate službenim dužnostima nakon Megzita 2020. godine iako je i sada to iz ovih razloga skoro pa nemoguće.

Kada je Čarls III napravio svoje planove za smanjenu monarhiju, Hari je i dalje bio ključni deo toga.

To je jasno stavljeno do znanja na proslavi Dijamantskog jubileja kraljice Elizabete 2012. godine kada je ona, nakon predloga svog sina, dopustila samo njemu, Kamili, Kejt Midlton, Vilijamu i Hariju, uz njenog muža Filipa i narano nju, da sa balkona gledaju paradu. Zamišljeno je kao simboličan prikaz budućnosti monarhije.

Odluka Megan Markl i princa Harija da napuste dužnosti, poremetila je planove kralja Čarlsa koji je želeo da njegov mlađi sin i snaja budu ključne figure uz Kejt Midlton i princa Vilijama.

Ocenjuje se da bi Vilijam pogrešio kada bi se pridržavao koncepta smanjene monarhije, naročito kada više uz njega nisu Hari i Megan. Predlaže se da zamoli princez Judžini i Betaris kao i decu vojvotkinje i vojvode od Edinburga kada za to dođe vreme, da podele teret sa njim. Lejdi Luis Vindzor bila je ove godine na balkonu i mnogi se uzdaju u nju.

Kraljica Elizabeta je tokom svog služenja pokazala da je monarhija jača kada se radi o timskom radu. Kensingtonska palata nije komenatrisala ovakve navode, piše Daily mail.

(Kurir.rs/Žena/J.M.)

