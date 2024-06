"NISMO IMALI IZBORA, MISLIO SAM..." Osnivač ABBE otkrio malo poznate detalje o grupi, evo šta je bilo PRESUDNO NA POČETKU KARIJERE

Grupa ABBA muzički je fenomen, koji je brzinom svetlosti osvojio srca publike. Iako važe za pravu senzaciju, članovi grupe nisu oduševljeni nekim svojim specifičnistoma.

Bjorn Ulvaeus, muzičar i osnivač grupe, istakao je da grupa ima "tako glupo ime" i da ga dele sa "veoma poznatom fabrikom haringa u Švedskoj".

foto: Profimedia

- Kada smo bili samo delimično poznati, i prilično poznati u Švedskoj, snimili smo prvu ploču pod imenom Agneta, Beni, Bjorn i Ani-Frid. A di-džejevi na radiju i svuda drugde su se umorili da pričaju sve to, kao što možete li zamisliti pa su nam sveli imena na inicijale ABBA - rekao je švedski muzičar.

Pored njega u grupi su bili i Agneta Faltskog, Benni Anderson i Ani-Frid Lingstad.

foto: Pontus Lundahl/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Nismo imali izbora. Mislio sam da je to tako glupo ime. I jeste. Takođe, to je ime jedne veoma poznate fabrike haringe u Švedskoj – marinirane haringe, koja je veoma popularna u Švedskoj. I morali smo da ih pitamo za dozvolu da koristimo to isto ime - istakao je osnivač.

Ulveus je rekao da je oduvek želeo da imaju neko zvučno ime, kao što su imali Rolnigstonsi.

- I evo nas na kraju sa ABBA-om - zaključio je.

foto: EPA

Grupa je stekla svetsku slavu nakon pobede na Pesmi Evrovizije sa pesmom "Vaterloo” 6. aprila1974, a ove godine je u Malmeu obeleženo pola veka. Sve što se desilo nakon te magične noći pre 50 godina ušlo je u istoriju.

(Kurir.rs/I.M.)