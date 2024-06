OVO JE TAJNA MASKE JAPANSKE CARICE: Tokom posete Velikoj Britaniji svi su gledali u ovaj DETALJ na njenom licu - kakav propust!

U poseti Velikoj Britaniji japanski car Naruhito i njegova supruga carica Masako svečano su dočekani u Londonu na paradi konjske garde. Kralj Čarls III i njegova supruga kraljica Kamila svečano su ih dočekali i potrudili se da im pruže najveći mogući ugođaj.

kraljica Kamila i carica Masako foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Zvaničnoj poseti prisustvovao je i princ Vilijam ali bez princeze Kejt Midlton koja se jedini put u javnosti, a od kad se leči od raka, pojavila na rođendanu kralja.

Kralj Čarls i kraljica Kamila foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Nakon zvanične ceremonije kralj i kraljica sa carom i caricom fijakerom su se uputili na svečani ručak. Međutim, tu je primećena jedna veoma neobična scena. Carica Masako tokom vožnje nosila je belu zaštitnu masku poput one koje smo nosili tokom pandemije koronavirusa.

Kako piše Dejli Mejl,ona je za to imala poseban razlog te nema mesta nikakvim teorijama zavere niti spekulacijama. Carica koja ima hroničnu alergiju na konjsku dlaku i zbog toga je nosila belu masku za lice iz predostrožnosti.

S obzirom na to je došla na paradi konjse garde, mnogi su se zapitali da je došlo do propusta u organizaciji dočeka kraljevske porodice s obzirom na to da je carica podložna alergijama.

