U BRAKU ŽIVELI KAO BRAT I SESTRA: Glumci nikada nisu konzumirali brak, bila mu NAJVERNIJI JATAK, a onda otkrila SVE PRLJAVŠTINE

Ime glumca Čarlsa Lotona jedno je od dobro poznatih iz vremena starog, zlatnog Holivuda. Iako je uvek igrao negativce, za njega se navijalo.

U svojoj bogatoj karijeri ostvario je brojne role, koje su ostale kultne, a njegov privatni život je mnogo inspirativniji. Bio je oženjen koleginicom Elsom Lančester, koju mnogi pamte po ulozi neveste u filmu "Frankenštajnova nevesta".

Tek posle smrti otkrila njegove tajne

foto: COLLECTION CHRISTOPHEL / RnB / AFP / Profimedia

Sa njom je ostao do smrti 1962. godine, a tek nakon njegovog odlaska, ona je iznela sve informacije u javnosti koje su mnoge šokirale. Najviše pažnje tada je privuklo njeno svedočenje o svim tračevima koji su ih pratili.

Lančester je otkrila da je njihov brak zapravo samo bio paravan za homoseksualnost Čarlsa Lotona. On je imao dogovor sa Elsom da može imati svoje "prijatelje", a ona svoje i tog dogovora su se držali do samog kraja, te živeli kao brat i sestra.

Nikada je nije dodirnuo

Kako je Elsa Lančester potvrdila nikada nisu konzumirali odnose, a nisu imali ni decu.

- Pričao mi je o svojoj homos*ksualnosti i samo je počeo da plače. Rekao mi je da radi stvari koje idu protiv Boga. Ja sam tada imao jedva 24. godine i nekako nisam mogao da razumem šta mi govori. Rekao sam mu: "Čarlse, kakve veze ima šta si. To si što si, nisi učinio nikakav zločin", a on mi je odgovorio da jeste počinio veliki greh i nije prihvatao moju utehu. Jako sam ga voleo i želeo sam da mu pomognem. Elsa mi je kasnije rekla da je imao noćne more i da se budio usred noći i plakao jer je počinio greh - ispričao je Leri Adler, blizak prijatelj i kolega Lotona.

Nesrećan u ljubavi

Uvek punačak, uz priličan višak kilograma bio je iskompleksiran i nesiguran iako je bio veoma uspešan kao glumac i nikada niko nije mogao tako dobro da vlada scenom kao on.

U vremenu kada homoseksualnost nije bila priznata, prema svedočenju njegovih prijatelja glumac je jedino bio srećana kada se zaljubi. Svaki novi ljubavnik za Čarlsa je bio neobjašnjih izvor sreće, a onda bi se sve rušilo kao kula od karata.

- Želeo sam da ga upoznam sa svojim sinom, koji je u to vreme imao četiri godine. I on me je pitao kada je vido Čarlsa: "Ko je ova dama? Odmah sam na njegovom licu video grimasu. Rekao sam: "Ne, ovo nije dama, ovo je jedan gospodin, moj kolega i izuzetan glumac. A moj sin je pitao: "Zašto onda ima grudi?" Tada sam morao dete da izjurim napolje jer sam znao da će to Lotona baciti u ponor. Čarls je odmah napustio prostoriju i video sam ga četiri sata nakon toga, ne znam gde je bio. Nikada nije bio zadovoljan sobom - rekao je glumac Piter Ustinov.

Bila mu je jatak do kraja

Ceo život je bio nesrećan u ljubavi, a tek na zalasku života Čarls je doživeo pravu i istinsku ljubav. Na žalost i ova priča se nije završila kako je on očekivao.

- Bio sam u galeriji. Čarls je došao i pričao o modernoj umetnosti, koju ne podnosim. Ja sam rekao: "Šta biste uradili sa ovim? pokazavši mu jednu sliku, on je rekao: "Obesio bih je", a ja sam počeo da se smejem, pričali smo dugo i postali dobri prijatelji. Tada je naša veza počela i jako sam ga zavoleo, a i on mene. Želeo je da živi kao i svi ljudi. Ali nakon toga je pao u kupatilu, povredio kuk i posle je sve postalo nemoguće - Teri Dženkins glumac koji je bio u vezi sa Čarlsom Lotonom.

Legendarni glumac preminuo je 15. decembra 1962. godine. Na večni počinak ispratila ga je supruga i njegov najverniji "jatak" Elsa Lančester. Živela je u njihovoj porodičnoj kući do smrti 1986. godine.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

00:35 Glumac Milan Marić se oglasio povodom otvaranja Firefly Studios