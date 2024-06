KIJANU RIVS NASTUPIO U KRAGUJEVCU I PUBLIKA JE PALA U TRANS: Skandirali ime slavnog glumca, a ovako im je uzvratio (VIDEO)

Slavni glumac i muzičar Kijanu Rivs nastupio je sinoć na Arsenal festu u Kragujevcu sa svojim bendom "Dogstar", u kome svira bas gitaru.

Među publikom je vladalo veliko interesovanje, a protokol je bio rigorozan. Pripadnici obezbeđenja čuvali su svaki milimetar prolaza kako bi nesmetano prošao do bine.

Kada je Kijanu Rivs kročio na scenu, sve je eksplodiralo.

Pozdravio je publiku koja je skandirala njegovo ime i pozdravljala ga ovacijama.

Svirao je zatvorenih očiju i, s vremena na vreme, ljubazno je vratom bas gitare pozdravljao publiku koja je padala u trans.

„Dogstar“, alternativni bend iz Los Anđelesa, koji osim Rivsa, čine pevač i gitarista Bret Domrouz i bubnjar Robert Mejlhaus, obnovio je aktivnost posle pauze duge dve decenije, objavivši treći album „Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees“ za svoju nezavisnu izdavačku kuću “Dillon Street Records”.

Povodom povratka benda „Dogstar“ na scenu, Kijanu je ranije istakao da mu je obnavljanje rada grupe bilo u mislima duže vreme:

– Nedostajalo mi je naše zajedničko stvaranje pesama, koncerti… Sva trojica smo rekli – radićemo ovo, hajde da snimamo album. Za mene je ’Dogstar’ strast kojoj sam se s oduševljenjem vratio posle svih ovih godina!

I nekoliko sati pre njegovog dolaska na Arsenal, fanovi su se gurali kako bi prvi kupili Kijanov strip BRZRKR nadajući se da će ga potpisivati.

Inače, BRZRKR, prvi strip Kijanu Rivsa, najskuplji je na Kikstarteru ikada, i najprodavaniji originalni serijal u poslednjih 25 godina. Rivs je debitovao u pisanju strip scenarija za BRZRKR sa koscenaristom Njujork Tajmsove liste bestselera, Metom Kintom i poznatim crtačem Ronom Garnijem – tvorac stripova Wolverine, Captain America. Surovo nasilni novi serijal o besmrtnom ratniku koji se bori kroz vekove može se naći u izdanju System Comicsa iz Beograda, a sva tri broja BRZRKR mogu da se naruče preko Instagram stranice izdavača kao i u bolje snabdevenim knjižarama.

