VARALA GA SA ROĐENIM BRATOM, A ONDA DRŽALA NJEGOVU KRVAVU GLAVU DOK JE UMIRAO: Preudala se za milijardera koji ju je ZLOSTAVLJAO

Džeki Kenedi (1929 - 1994) bila je ikona stila, najelegantnija prva dama Amerike ikad, sažaljevanja, podizana na pijadastal, a potom bacana u blato. Bila je u automobilu sa mužem, američkim predsednikom Džonom F. Kenedijem kad je ubijen u Dalasu 1963. godine

Držala je njegovu glavu u krilu dok je umirao, a godinama kasnije imala traume i ozbiljne zdravstvene probleme koji su bili direktna posledica ovog događaja.

Prevare i bolesti

O životu Džeki Kenedi napisane su brojne knjige, a 2. jula izlazi još jedna pod imenom "Ništa ne pitaj: Kenedi i žene koje je uništio" (Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed) koju potpisuje Maurin Kalahan. U ovoj knjizi ona razotkriva privatan pakao kroz koji je prolazila Džeki.

Godinama nakon smrti Kendija patila je od posttraumatskog sindroma i imala je neopisivi, pulsirajući bol u vratu zbog koga nije mogla da ustane iz kreveta.

"Agoniju kroz koju je prolazila pripisivala je oštećenju nerava koji je pretrpela dok je držala Džonovu krvavu glavu u krilu. Imala je brojne psihološke probleme ne samo zato što je gledala kako joj ubijaju muža, već i njegovih stalnih neverstava", otkriva se u knjizi.

Svet u kome je Džeki živela bio je prožet moći, glamurom i bogatstvom, ali njen lični život je bio obeležen bolom i tragedijama koje je preživljavala dok su svi oko njen umirali.

Decenijama je proganjao gubitak dece - ćerka Arabela bila mrtvorođena, sin Patrika je umro 39 sati nakon rođenja. Imala je imala više pobačaja koji su verovatno bile posledica svih mogućih polono prenosivih bolesti koje joj je prenosio muž nakon svojih brojnih afera.

"Nije ni Džeki njemu ostala dužna. Godinama je imala aferu sa njegovim oženjenim bratom, Robertom F. Kenedijem. Veza je prekinuta kada se Bobi kandidovao za predsednika, 1968. godine. I on je ubijen u 42. godini, a nekoliko meseci kasnije Džeki se udala za grčkog magnata Aristotela Onazisa, koji je počeo da je vara samo nekoliko nedelja nakon venčanja", piše Kalahan.

Džeki je, tvrdi autorka knjige, imala 170 stavki u svom bračnom ugovoru sa Onazisem u kome je precizirano koliko često će imati seks, ali i uslove za njenu finansijsku sigurnost. Aristotel joj je navodno plaćao 3 miliona dolara unapred i milion dolara za svako njeno dete godišnje, plus 600.000 dolara za putovanja.

Ali, on nije bio njen spasitelj - dve godine pre svoje smrti 1975. godine, milijarder je tukao i napravio joj masnicu na oku nakon što je izgubio sina iz prethodnog braka u avionskoj nesreći. Aristotel je za gibitak sina okrivio Džeki tvrdeći da je ona „živo otelotvorenje Kenedijeve kletve “, za koju je verovao da je prerano okončala život njegovog sina, piše portal InTouch.

